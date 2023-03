Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fredag eftermiddag har der været flere laviner tre forskellige steder i Troms i det nordlige Norge.

Ifølge det norske medie VG er tre personer døde, og flere er bragt på hospitalet.

En af dem, der befandt sig midt i lavinen var Anne Varmedal, der sad og spiste middag, da sneen pludselig dækkede hendes hjem.

Det skriver Dagbladet, der har talt med Anne Varmedal, der bor i Tromsø.

»Vi satte os til at spise, vejret var faldet til ro. Men så hørte vi pludselig et stort brag udenfor, og alt blev hvidt omkring os. Jeg sagde til min mand: »Her må have været et jordskred«,« fortæller Anne Varmedal og fortsætter:

»Tågen lagde sig ret hurtigt, så vi kiggede ud af døren og fik øje på den: Lavinen var gået ned ad hele siden af ​​fjeldet, skoven var blevet fladtrykt. Da vi fulgte skredet ned, så vi, at flere vragdele lå længere ude på søen.«