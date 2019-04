Situationen er spændt i Sri Lanka, der søndag blev ramt af tilsyneladende koordinerede terrorangreb.

En af gerningsmændene bag søndagens blodige angreb i Sri Lanka stod tålmodigt i kø ved morgenmadsbuffeten på Cinnamon Grand Hotel i hovedstaden, Colombo, inden han bragte den selvmordsbombe til sprængning, der var fastgjort på ryggen af ham.

Det oplyser en hotelmanager.

Manden stod med en tallerken i hånden og var ved at få serveret sin morgenmad, da han udløste sin bombe i den fyldte restaurant.

- Der var totalt kaos, siger hotelmanageren, der ikke ønsker sit navn frem.

- Klokken var 8.30, og der var fuldt. Det var familier. Han kom frem til den forreste del af køen og bragte bomben til sprængning.

Hotellet var godt besat i påskedagene, som er blandt årets travleste.

Selvmordsbomberen havde checket ind på hotellet lørdag aften under navnet Mohamed Azzam Mohamed.

Den adresse, han opgav, viste sig siden at være falsk, oplyser andre ansatte på hotellet. De tilføjer, at manden var srilankaner. Han fortalte dem, at han var i Colombo på forretningsrejse.

Gerningsmanden blev også selv dræbt i eksplosionen. Politiet fandt nogle dele af ham og tog dem med sig, oplyser den unavngivne hotelmanager.

Omtrent samtidig blev to andre hoteller i Colombo - hotel Shangri-La og Kingsbury - udsat for bombeangreb.

Den 24-årige Bhanuka Harischandra var på vej til et forretningsmøde i luksushotellet Shangri-La, da han indså, at der var noget galt ved hotellet.

Nogle fortalte ham, at han ikke skulle gå ind, at det ikke var sikkert. Og ved hovedindgangen til hotellet kunne han se, at der var fuld af redningsmandskab, der var i gang med at evakuere folk.

Overalt var der blod og ambulancer.

- Det var panik. Og i et stykke tid kunne jeg ikke helt fatte det, fortæller den unge stifter af et it-marketing selskab i telefonen til nyhedsbureauet AP.

Han besluttede i stedet at tage til Cinnamon Grand Hotel, hvor han vurderede, at der ville være mere sikkert.

Men lige efter, at han var kommet inden for i bygningen, lød der et brag - udløst af den mand, der stod i kø ved morgenmadsbuffeten.

Sod og aske væltede ned over Harischandras hvide t-shirt. Og nu var han selv en af dem, der blev evakueret fra stedet.

I løbet af dagen eksploderede yderligere seks bomber. Tre af dem ramte kirker, der var fulde af kristne, der var til påskegudstjeneste.

Eksplosionen i den katolske kirke St. Anthony's var så kraftig, at den blæste en stor del af taget af. Tagsten, splintret træ og smadret glas lå ud over hele gulvet, hvor der også lå døde mennesker overalt.

Myndighederne har endnu ikke sagt noget om, hvem de mener, der står bag angrebene.

Mindst 207 mennesker blev dræbt, og af dem var mindst 35 udlændinge.

Søndag aften lokal tid fortæller Bhanuka Harischandra over telefonen, at der er "masser af spændinger" i luften, men at han håber, at det værste er overstået. Det er flere timer siden, at de sidste to bomber er eksploderet.

