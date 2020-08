Tre dage efter sit møde med hviderussisk politi har journalist Emil Rotbøll 'stadig mærker efter slaget'.

»Det er enormt ubehageligt,« siger han, der er Berlingskes korrespondent i Rusland, men som de seneste dage har rapporteret fra Hviderusland.

På fjerde dag er mange hviderussere stadig på gaden i Minsk for at vise deres utilfredshed med søndagens valg.

Valget gav den siddende præsident, Alexander Lukasjenko, der går under tilnavnet 'Europas sidste diktator', over 80 procent af stemmerne. Et resultat, der er blevet bestridt af oppositionslederen Svetlana Tikhanovskaja.

Kort efter valgresultatet var kendt, gik store dele af befolkningen på gaden. Betjente slog hårdt ned på demonstranterne. Foto: EPA/YAUHEN YERCHAK Foto: Yauhen Yerchak Vis mere Kort efter valgresultatet var kendt, gik store dele af befolkningen på gaden. Betjente slog hårdt ned på demonstranterne. Foto: EPA/YAUHEN YERCHAK Foto: Yauhen Yerchak

Demonstrationerne er blevet 'mindre og er ikke så centralt styrede', vurderer Emil Rotbøll.

»Folk er trætte og bange.«

Som den flok på omkring 200 unge, der onsdag aften stillede sig i lange rækker og spærrede for trafikken i hovedstaden.

»Men lige så snart, der kom en gul bybus, spænede folk i alle retninger som en flok dyr, der bisser. Demonstranterne ved, at uropolitiet kan finde på at ankomme i busserne, og ingen vil i nærheden af betjentene,« siger Emil Rotbøll.

Hviderussiske demonstranter stopper trafikken i hovedstanden Minsk. Foto: EPA/STR Foto: STR Vis mere Hviderussiske demonstranter stopper trafikken i hovedstanden Minsk. Foto: EPA/STR Foto: STR

Han har på egen krop mærket, at det kan være smertefuldt at komme for tæt på politiet, der har slået voldsomt ned på både demonstranter og tilfældige forbipasserende.

Mandag aften var Emil Rotbøll og fotograf Asger Ladefoged på arbejde for Berlingske, da de stødte på de hårdtslående betjente.

»Vi stod med gule presseveste på og rakte armene afvæbnende i vejret, så de kunne se vores blok og kamera. De fleste betjente løb forbi os, men én ramte mig med staven, da han løb forbi, og vendte sig om og råbte ad mig.«

Fotograf Asger Ladefoged blev sparket og skubbet af betjentene, inden han afleverede sit hukommelseskort med billederne fra kameraet, som man kan se i videoen over artiklen.

Det her skete i går. Slag i hovedet, spark i ryggen og et konfiskeret SD-kort. Det er fuldstændig vanvittigt, hvad der sker i Hviderusland i disse dage. Heldigvis er internettet åbnet op igen, så flere øjne forhåbenligt kan få syn for sagen. pic.twitter.com/ksPIDPEQJl — Asger Ladefoged (@AsgerLadefoged) August 12, 2020

Sekunder senere kunne Emil Rotbøll høre betjentene tæske en demonstrant, der var løbet ned i en trappeskakt kun 30 meter fra det sted, hvor reporteren stod.

»Fem til seks betjente stod bøjet over manden. Jeg kunne høre ham skrige, og jeg kunne høre slagene.«

Tolerancetærsklen hos betjentene er meget, meget lav, vurderer han.

»I går – ved højlys dag – lagde folk blomster på en plads, hvor én var blevet dræbt, da betjentene kom løbende. De, der ikke forstod budskabet straks, blev sparket væk. Det går også ud over tilfældige mennesker – det er nok, at folk står og taler sammen eller dytter.«

Med blomster i hænderne forsamles demonstranter torsdag 13. august i Minsk. Foto: REUTERS/Vasily Fedosenko Foto: VASILY FEDOSENKO Vis mere Med blomster i hænderne forsamles demonstranter torsdag 13. august i Minsk. Foto: REUTERS/Vasily Fedosenko Foto: VASILY FEDOSENKO

Torsdag morgen er der dog relativt stille I Hviderusland.

»Folk laver trafikpropper med vilje og stiller sig i lange rækker med blomster i hænderne. Det virker lidt, som om uropolitiet skiftede taktik i går, og betjentene tillader lidt mere,« siger han.

Måske skyldes det, at internettet i går kom tilbage, og at Hviderusland igen er i forbindelse med resten af verden.

»Det ser jo ikke så godt ud at slå på folk, som står med blomster. Men efter en halv time jager politiet folk væk,« siger han.

Hvidklædte kvinder og børn i protest mod politivold. Foto: Sergei GAPON / AFP) Foto: SERGEI GAPON Vis mere Hvidklædte kvinder og børn i protest mod politivold. Foto: Sergei GAPON / AFP) Foto: SERGEI GAPON

Det er svært at vide, hvad der er sandt, og hvad der er fake news i Hviderusland i disse dage. Også selv om Emil Rotbøll rapporterer direkte fra landet.

»Der er så mange rygter i omløb. Om betjente, der har smidt uniformerne, og om strejker ude i landet. I forgårs var vi ude ved en statsstyret traktorfabrik, som angiveligt skulle strejke.«

Men da journalisterne dukkede op, var der intet at se:

»En blomsterhandler lige over for fabrikken fortalte os, at arbejderne vist nok havde strejket, men var blevet truet med at blive fyret, hvis ikke de gik tilbage på job. Men hun vidste det ikke med sikkerhed,« siger han.

Og der er ingen steder at få verificeret historierne.

»Myndighederne siger, at alt er normalt. Oppositionen og oppositionens medier har interesse i at fortælle det modsatte, og der er ingen neutral myndighed til at forklare, hvad der er op eller ned.«

Èn historie skulle dog være god nok – nemlig at en journalist på det statslige tv Belarus-1 har sagt op.

På Instagram skriver journalisten Vladimir Burko, at han efter fem år som vært på militærprogrammet 'Arsenal' har valgt at stoppe.

»Jeg var det uofficielle ansigt for Hvideruslands forsvarsministerium i fem år. Selv i mine værste mareridt havde jeg aldrig troet, at de soldater og det udstyr, jeg talte om, kunne anvendes mod folket.«