Han ville føre familien væk fra et mareridt.

Men turen bød blot på endnu flere grufulde oplevelser.

BBC-kameramanden Jehad El-Mashrawi fortæller nu om sin og familiens flugt væk fra Gaza.

Det gør han til BBC.

Bomberne er regnet ned over Gaza. Rigtigt mange er flygtet sydpå. Foto: Mohammed Abed/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Bomberne er regnet ned over Gaza. Rigtigt mange er flygtet sydpå. Foto: Mohammed Abed/AFP/Ritzau Scanpix

Familien boede indtil den 16. november i det nordlige Gaza, hvor det pludselig blev for meget.

»Vi tog afsted i en fart. Vi var ved at bage brød, da husene overfor os blev bombet et efter et. Jeg vidste, at det snart ville blive vores tur. Vi havde pakket nogle tasker, hvis vi pludselig skulle afsted, men alt var så forhastet, at vi glemte at tage dem med. Vi lukkede ikke engang hovedøren,« fortæller El-Mashrawi, der tidligere har mærket krigens rædsler på egen krop.

»Min lille søn, Omar, blev dræbt i november 2012, da granatsplinter ramte vores hus i en anden krig mod Israel, og jeg kunne ikke risikere at miste flere børn,« siger han.

Den 16. november forlod han så hjemmet i al-Zeitoun sammen med sin kone og fire sønner på to, otte, ni og 14 år.

Og vandringen sydpå blev et mareridt.

»Jeg så omkring 10 lig forskellige steder i vejkanten. Andre spredte, rådnede kropsdele var dækket af fluer, der hakkede i resterne. De afgav den fæleste lugt, jeg nogensinde har oplevet,« fortæller El-Mashrawi, der tænkte på børnene:

»Jeg kunne ikke holde ud at tænke på, at mine børn så ligene, så jeg skreg af mine lungers fulde kraft, at de skulle se mod himlen og ikke kigge ned.«

Pludselig blev en bygning lige ved siden af vejen bombet.

Familien var tæt på at give op, men fik samlet kræfterne og nåede frem til Nuseirat-lejren.

BBC har foreholdt oplysningerne i kameramandens beretning til det israelske forsvar, IDF.

Herfra er svaret blandt andet, at man ikke kender til tilfælde af bunker af lig og ligrester på Salah a-Din-Vejen, men at der på tidspunkter, var efterladt lig i Hamas-køretøjer. Disse lig blev fjernet af IDF, efterhånden som de blev opdaget.