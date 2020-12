De fire mænd fjernede den i mørket. Hurtigt, effektivt og på kort tid.

»De kom for at udføre et job, og det var som om, at det var deres mission,« siger Ross Bernard.

Naturfotografen har nu været med til delvist at opklare, hvad der er sket med den mystiske metal-genstand, der i sidste uge blev opdaget i en øde ørken i det sydøstlige Utah. Det fortæller han til New York Times,

'Metal-monolitten' blev den hurtigt døbt. Men kort efter at historien om den skinnende, trekantede og tre meter høje tingest spredte sig over hele verden, var den pludselig væk igen.

Sådan så metal-monolitten ud, da den blev opdaget i sidste uge. Foto: HANDOUT

Det er her Ross Bernard kommer ind i billedet. For han har først på Instagram og siden til New York Times fortalt, hvordan han så de fire mænd ankomme til monolitten fredag aften. Naturfotografen havde selv været i gang med at tage billeder i området.

Fra sit skjul kunne han se, hvordan kvartetten lynhurtigt nedlagde metalmonolitten, skilte den af og fjernede den.

»Der må have taget dem 10-15 minutter at vælte monolitten omkuld og slæbe den ud. Vi vidste ikke, hvem de var, og vi gjorde ikke noget for at stoppe dem,« siger Ross Bernard.

Han tog ikke selv billeder af seancen, fordi han var bange for at de kunne være bevæbnede, men det gjorde hans ven Michael James Newlands - se deres billeder herunder:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ross Bernards (@rossbernards)

Der er dog en anden grund til, at Ross Bernard ikke blandede sig.

»Jeg var enig i det, de gjorde,« som han siger til New York Times.

For som han skriver på Instagram om det syn, der mødte ham i det område, hvor monolitten stod: »Vi kunne se mennesker overalt, der i bogstaveligste forstand prøvede at nå frem til den fra enhver tænkelig retning, mens de ødelagde et ellers uberørt område. Moder natur er en stor kunstner, og det er bedst at lade hende stå for kunsten i den vilde natur.«

Men historien slutter ikke. Efter at Ross Bernard har fortalt sin historie, er der dukket endnu et bid til puslespillet op.

For siden er to personer stået frem og har erkendt, at de var blandt de fire personer, der fjernede monolitten og kørte den borte i trillebøre. De hedder Andy L. Lewis og Sylvan Christensen.

De har endda fremlagt en video som bevis, hvor man i det korte klip på kun 24 sekunder kan nogle personer køre væk med den ødelagt monolit.

Gruppen forklarer i en lang meddelelse, at de har fjernet monolitten for at beskytte naturen i Utah-ørkenen. Fra de horder af mennesker, der kom for at kigge på den mystiske genstand. Fordi historien tydeligt har vist, hvordan »mennesker påvirker det vilde dyreliv, plantelivet og vandreserverne«.

»Lad os sige en ting helt klart: Afmonteringen af Utah-monolitten er tragisk. Og hvis I tror, at vi er stolte af det, så er det ikke tilfældet. Vi er skuffede. Og så var vi for sent ude,« lyder det blandt andet i deres udtalelse.

Det lader altså til, at det nu er opklaret, hvem der fjernede den skinnende genstand fra ørkenen. Et mysterium står dog stadig tilbage. Hvem satte metal-monolitten op?

Her kan du se den video, som Andy L. Lewis og Sylvan Christensen har delt: