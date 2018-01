Omkring 47 procent ønsker endnu en folkeafstemning om EU, mens 34 procent er stærkt imod en ny afstemning.

London. Det er langt flere, som støtter en ny brexit-folkeafstemning i Storbritannien, end der er modstandere af endnu en afstemning.

Det viser en ny meningsmåling foretaget af ICM for The Guardian.

Omkring 47 procent af 5000 adspurgte siger, at de støtter ideen om en ny folkeafstemning, når betingelserne for briternes udtræden af EU er fastlagt.

Det er 34 procent af vælgerne, som giver udtryk for, at de ikke vil have genåbnet diskussionerne om EU med endnu en afstemning.

Omkring en femtedel af vælgerne har ingen mening om EU-medlemskabet. Blandt de øvrige har tilhængerne af en anden folkeafstemning opbakning fra 58 procent af vælgerne, mens modstanderne har opbakning fra 42 procent - en margen på 16 procent.

Den britiske regering har allerede udelukket en ny folkeafstemning.

Målingen er en af de største landsomfattende opinionsmålingerne siden EU-folkeafstemningen i Storbritannien i juni 2016.

Den tidligere frontfigur i det EU-fjendtlige parti Ukip, Nigel Farrage, og en af partiets donorer, Arron Banks, sagde tidligere i denne måned, at der er behov for en ny folkeafstemning.

- Premierminister Theresa May har forrådt nationen under Brexit-forhandlingerne, siger Ukip om den konservative regeringsleder.

Tidligere premierminister Tony Blair, der er fra arbejderpartiet Labour, og den liberaldemokratiske politiker Nick Clegg er blandt dem, som har taget til orde for, at de ønsker endnu en folkeafstemning.

Datoen for brexit er sat til den 29. marts 2019, to år efter at den formelle udmeldingsprocedure blev indledt.

Målingen viser, at 43 procent af vælgerne frygter negative virkninger for økonomien efter brexit, mens et snævert flertal mener, at brexit vil svække "hele den britiske måde at leve på."

Blandt unge vælgere er der stigende tilslutning til den side, der ønsker at Storbritannien skal forblive i EU, mens der blandt dem, som er over 65 år, er stigende opbakning til at forlade unionen.

/ritzau/