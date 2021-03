De er helt klædt i lilla, fra top til tå. De holder deres lange river højt i vejret, mens de går på linje ud til en lavendelmark for at pleje den. De er på en lilla ø i det sydvestlige Sydkorea.

Indbyggerne på Banwol- og Bakji-øerne er blevet inspireret af den lilla blomst, der har malet stort set alt, hvad der kan males, lilla. Det skriver New York Post.

Husene, vejene og broerne har alle fået farve, så øerne er nu kendt som de lilla øer. Lavendel og andre lilla blomster får øerne til at være en rigtig turistattraktion.

»Gamle folk som os lever et ensomt liv her, fordi alle de unge har forladt byen,« siger de 79-årige Shin Deok-om til New York Post. Han har boet på øen Bakji i mere end 60 år.

Den 88-årige Jung Soon-shim og andre beboere, der er iført lilla tøj, stiller op til et fotografi den 8. marts 2021. Foto: MINWOO PARK Vis mere Den 88-årige Jung Soon-shim og andre beboere, der er iført lilla tøj, stiller op til et fotografi den 8. marts 2021. Foto: MINWOO PARK

»Jeg bliver da glad for at se de unge og deres børn komme for at se vores ø. De er ligesom alle sammen mine børnebørn.«

De små, rolige øer har lidt over 100 indbyggere. De blev udvalgt til et turismeprojekt af regeringen.

Siden 2015 har Shinan-provinsen investeret over 26 millioner kroner i at forvandle øerne lilla. De penge er blandt andet blevet brugt til at male 28.000 kvadratmeter tage lilla.

Officielt startede deres projekt i 2019, og siden da er der kommet næsten en halv million gæster til øerne, ifølge bystyret.

De lilla broer forbinder de lilla øer med en større ø. Foto: DAEWOUNG KIM Vis mere De lilla broer forbinder de lilla øer med en større ø. Foto: DAEWOUNG KIM

Selv restauranterne på øerne serverer lilla ris, og de serverer føden på lilla tallerkener.

»Hver morgen tager jeg lilla tøj på fra top til tå. Selv mit undertøj og mine sko. Det gør mig glad,« siger den 88-årige indbygger Jung Soon-shim til New York Post, mens han sidder i en lilla havepavillon.

De besøgende kan gå på tre lillafarvede broer, der forbinder de to øer med en større. Der er bænke dekoreret med 'I purple you', der betyder 'jeg stoler på, elsker og støtter dig', og som er blevet udødeliggjort på de kanter af K-pop bandet BTS' medlem Kim Tae-hyung.

Og så er der gratis adgang for alle, der bærer lilla tøj.