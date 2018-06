En britisk sergent, der ødelagde sin hustrus faldskærm, så hun styrtede 1200 meter til jorden efter at være sprunget ud fra et fly, er fredag idømt fængsel på livstid.

Den 41-årige Victoria Cilliers, der er en erfaren faldskærmsinstruktør, overlevede mirakuløst det frie fald, da hun landede på en nypløjet mark. Hun pådrog sig voldsomme kvæstelser, kom det frem under retssagen i Winchester i det sydøstlige England.

Hendes 38-årige mand, Emile Cilliers, der arbejder i den britiske hærs træningskorps, har hele tiden nægtet sig skyldig i anklagen om drabsforsøg.

Under sagen kom det frem, at han saboterede sin hustrus faldskærm på et toilet på en flyveplads forud for et planlagt udspring ved at sno linerne til hovedskærmen og fjerne dele fra reserveskærmen, så faldskærmen ikke foldede sig ud, da kvinden sprang ud fra et fly i april 2015. Victoria Cilliers pådrog sig alvorlige kvæstelser: Hendes bækken blev knust, hendes lunge kollapsede, ligesom flere ribben blev knust. Mentalt er hun i dag mærket af oplevelsen.

Forsøgte at få komfur til et eksplodere

Det kom også frem, at Emile havde pillet ved et gaskomfur i parrets hjem i håb om, at komfuret ville eksplodere, når hun tændte det.

»Alle beviser pegede i retning af Emile Cilliers som manden med motivet og muligheden for at begå disse bevidste forsøg på at dræbe sin kone,« sagde anklager Amanda Sawetz.

Fredag faldt dommen i sagen, og dommer Nigel Sweeney så ikke med mildere øjne på episoden.

»En usædvanlig kynisk mand og en person, der ikke lader sig stoppe af noget i sin jagt på egen tilfredsstillelse,« lød det fra dommeren, som beskrev den tiltalte som 'kynisk, manipulerende og farlig'.

»Du fortsatte med at forfølge dine egoistiske, økonomiske, følelsesmæssige og seksuelle ønsker,« tilføjede dommeren og bemærkede, at Victoira Cilliers stadig har psykiske men efter drabsforsøget.

41-årige Victoria Cilliers blev forsøgt dræbt af sin mand. Foto: Andrew Matthews/PA/Ritzau Scanpix Vis mere 41-årige Victoria Cilliers blev forsøgt dræbt af sin mand. Foto: Andrew Matthews/PA/Ritzau Scanpix

Ingen skilsmisseplaner

Han blev idømt fængsel på livstid med en mindstetid på 18 år.

Cilliers motiv var at få udbetalt en forsikringssum på lidt over en million kroner som følge af konens død. Det ville have givet ham mulighed for at starte et nyt liv med sin elskerinde. Samtidig var han bekymret for, at konen ville ødelægge hans karriere i hæren. Manden havde en gæld på over 250.000 kroner, ligesom han så flere andre kvinder, kom det frem i retten.

I et interview med Daily Mail fortæller Victoria Cilliers, at hun ikke har nogen planer om at lade sig skille. Hun har fortalt parrets to børn, at deres far er bortrejst på grund af sit arbejde. Hun har stadig ikke forstået, at hendes mand har forsøgt at slå hende ihjel.

»Jeg har været gennem hver eneste følelse i registret. Jeg har haft masser af tid til at tænke over det hele, hvilket nok er grunden til, at jeg er ikke er vred. Jeg er stadig i chok. Samtidig må jeg tage mig af mine børn. Jeg kan blive bitter og følelsespræget, men jeg bliver nødt til at køle lidt ned af hensyn til dem,« forklarede hun i et interview med tv-stationen ITV.

Det britiske forsvarsministerium oplyser fredag, at Emile Cilliers rutinemæssigt vil blive afskediget fra hæren som følge af dommen.