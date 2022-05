31.940.377.961 kroner. Det er beløbet, det koster i skader om ugen i Ukraine.

Billeder fra Ukraine taler sit tydelige sprog. Bygninger er knust, og trafikårer er udslettet. Det bliver dyrt at genopbygge infrastrukturen i et land, hvor byer ligger i ruiner.

Men Kyiv School of Economics (KSE) har haft regnebrættet fremme og kommer med en vurdering på, hvor dyrt det potentielt bliver at genskabe Ukraine.

KSE anslår, at de samlede omkostninger af krigen kan stige til 600 milliarder dollar – svarende til godt 4240 milliarder kroner. Det beløb svarer til fire gange Ukraines bruttonationalprodukt.

Der bliver et stort arbejde at genopbygge Ukraine. Foto: Maca Vojtech Darvik/AP/Ritzau Scanpix

Med andre ord bliver det en astronomisk dyr regning, der ligger tilbage, når Ukraine en dag skal genskabes.

I skrivende stund – mere end to måneder siden krigens begyndelse – vurderer KSE, at det samlede beløb for infrastrukturskader for nu er over 92 milliarder dollar.

Beløbene virker ubegribelig store, men det samme gælder ødelæggelserne, der har fundet sted i Ukraine. Det viser tal fra undersøgelsen.

33.000 kvadratmeter boliger er blevet ramt af missiler og bomber. Mere end 23.000 kilometer vej er blevet revet i stykker. Og næsten 90.000 biler er blevet beskadiget.

En ud af mange smadrede biler. Billedet er fra Kyiv. Foto: Maca Vojtech Darvik/AP/Ritzau Scanpix

Men måske er der hjælp at hente fra resten af verdenssamfundet.

Ifølge The Guardian har Boris Johnson, der er britiske premierminister, foreslået en »ny Marshall-plan,« med henvisning til den amerikanske hjælpepakke, der blev brugt efter Anden Verdenskrig til at genopbygge Europas økonomier.

Og en økonomisk håndsrækning kan blive yderst nødvendig.

Avisen skriver, at Den Internationale Valutafond anslår, at Ukraines økonomi sandsynligvis ville trække sig sammen med omkring 35 procent i år.

På grund af tab af menneskeliv, ødelæggelser og udvandring af arbejdskraft vil landets økonomi være alvorligt hæmmet i mange år fremover – også selvom krigen sluttede snart.

En vej i Mariupol i det sydlige Ukraien er tydelig hærget. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix

Undersøgelsen af skadesomkostningerne er baseret på analyser af skadesrapporter, der er blevet indsendt af borgere, regeringsorganer og lokale myndigheder.

KSE, der har lavet undersøgelsen, er støttet af den ukrainske regering.