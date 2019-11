Den globale vækst er i bund og vil være det et par år endnu, siger OECD. Og det kan gå værre endnu.

Ikke siden finanskrisen for cirka ti år siden har det stået værre til med den globale økonomi ifølge OECD.

Væksten er i bund og ventes at være det både i 2020 og 2021, lyder det i en halvårsrapport fra den vestlige økonomiske samarbejdsorganisation.

I OECD's prognose ventes den globale økonomi at vokse med 2,9 procent både i år og næste år. I september lød organisationens bud på 3,0 procent i 2020.

Der sker kun en marginal stigning til 3,0 procent i 2021 ifølge OECD's tal. Men kun hvis en lang række faremomenter forsvinder - lige fra handelskrige til at Kinas økonomiske nedtur begrænses.

Men en endnu større bekymring er regeringers manglende evne til at forstå og handle for at tackle klimakrisen. Det gælder også i forhold til digitaliseringen af landes økonomier og erodering i det internationale aftalesystem, som har været gældende siden kommunismens fald for 30 år siden.

- Det vil i politisk henseende være en fejltagelse at betragte disse ændringer som midlertidige faktorer, som kan tages under behandling med monetære eller finanspolitiske midler. De er strukturelle, siger OECD's cheføkonom, Laurence Boon.

/ritzau/Reuters