Oppositionen mener, at et valg i Aserbajdsjan var fup og svindel, og at det kun havde til formål at styrke præsident Ilham Alijevs (på billedet) greb om magten. Der er bekymring om, hvorvidt valgresultater er sandfærdigt. Det siger observatører fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, OSCE, mandag. Pool/Reuters