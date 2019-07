Flere steder i Syrien melder observationsgruppe om civile, der er døde i angreb ledet af Syrien og Rusland.

Mindst 12 civile blev dræbt under flere luftangreb, der ifølge observatører lørdag blev anført af syriske og russiske styrker i Idlib-provinsen.

Luftangrebet er angiveligt et led i de militære styrkers kamp mod oprørerne i den nordvestlige del af landet.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa på baggrund af Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, Sohr.

Observatørgruppen meddeler, at otte personer fra to familier mistede livet under et russisk luftangreb tæt på byen Khan Sheikhoun.

Derudover blev fire andre dræbt, da den syriske regering udførte et luftangreb ved byerne Kafarya og Kafr Nabl i Idlib og over en by i Hama-provinsen.

Ifølge Sohr kan dødstallet meget vel stige, da der er sårede civile, og nogle af dem er i kritisk tilstand, skriver dpa.

I april sidste år indledte den syriske præsident, Bashar al-Assad, og hans militær i samarbejde med russiske styrker en massiv offensiv mod oprørerne.

Det skete hovedsageligt i Idlib og Hama, der er de sidste store områder i Syrien, som oprørere fortsat har kontrol over.

Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder har det ført til, at 641 civile er døde, og at 300.000 mennesker er blevet internt fordrevne.

