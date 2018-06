Det virker som ren chikane, at politiet nægter observatører at overvære tyrkisk valg, siger Nikolaj Villumsen.

Ankara. Valgobservatører er blevet stoppet af tyrkisk politi og forhindret i at overvære valghandlinger i forbindelse med det tyrkiske parlaments- og præsidentvalg søndag.

Det fortæller Nikolaj Villumsen, der er Enhedslistens europarådsordfører og en af Europarådets observatører, som skal vurdere, om valget forløber frit og fair. Han er søndag i byen Diyarbakir, som ligger i den sydøstlige del af Tyrkiet.

- Det har været meget voldsomt. Allerede fra morgenstunden blev vi afvist ved det første valgsted, da vi forsøgte at komme ind og overvære åbningen. Vi blev simpelthen forhindret i at komme ind af politiet og stoppet i en halv time.

- Senere på dagen blev vi smidt ud fra et andet valgsted af politiet. Og i stort set alle de valgsteder, vi har været, har der stået politi midt inde i lokalet stik imod reglerne, siger han.

De tyrkiske betjente nægtede valgobservatørerne adgang med begrundelsen, at de ikke havde tilladelse til at overvære valget. Men det giver ganske enkelt ikke nogen mening, lyder det fra Nikolaj Villumsen.

- Det er meget absurd. Valgobservatørerne er inviteret af den tyrkiske regering til at komme og overvære, at valget er frit og fair.

- Det virkede umiddelbart som ren og skær chikane, vi blev udsat for. Politiet burde udmærket være klar over, at vi var inviteret, og at vi kunne finde på at komme og besøge valgstederne, siger han.

Tyrkerne skal afgøre, om landets leder, præsident Recep Tayyip Erdogan, og hans parti, AKP, igen kan vinde et flertal i parlamentet og præsidentembedet.

Oppositionen er bekymret for, om der vil foregå valgsvindel og blive fusket med resultatet. Valgsteder i de kurdiske områder er flyttet til steder med mange tilhængere af AKP, og valgsedler skal ikke længere være stemplet af et valgsted for at være gyldige.

Mandag klokken 14.00 dansk tid vil Europarådets observatører fremlægge sin endelige vurdering af afviklingen af valget. Om den kommer til at være kritisk overfor valgets forløb, ved Nikolaj Villumsen endnu ikke.

- Vi skal først have et samlet indtryk af hele Tyrkiet, og så kommer vi i morgen eftermiddag til at fremlægge den endelige vurdering fra de internationale valgobservatører.

Vurderingen af valgets forløb bliver udarbejdet i samarbejde med OSCE, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

