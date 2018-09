Frygt for et nært forestående angreb får indbyggere til at flygte fra oprørskontrolleret provins i Syrien.

Beirut. Omkring tusind mennesker er flygtet fra den nordvestlige provins Idlib i Syrien, som er det sidste større område under oprørsgruppers kontrol.

Det siger Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr), der overvåger udviklingen i det krigshærgede land.

Indbyggerne i dele af provinsen begyndte onsdag aften at forlade deres hjem i Idlib-provinsen og tage mod enten Aleppo i vest, den nordlige Afrin-region eller områder tæt ved den tyrkiske grænse.

De har ikke tiltro til, at de forhandlinger mellem Rusland, Tyrkiet og Iran, som indledes i den iranske hovedstad, Teheran, fredag, vil føre til en politisk løsning i Idlib, siger lederen af Sohr, Rami Abdul-Rahman.

Syriske regeringsstyrker har siden nytår generobret dele af Idlib og har i de seneste uger samlet sig ved grænserne til provinsen.

Det har udløst international frygt for, at Idlib kan blive skueplads for en humanitær katastrofe af en størrelse, som endnu ikke er set i Syrien.

Tyrkiet, der støtter den syriske opposition mod præsident Bashar al-Assad, har i flere uger arbejdet på de diplomatiske linjer for at forhindre, at den syriske regeringshær med støtte fra Rusland indleder en storstilet offensiv i provinsen, der grænser op til Tyrkiet.

- Det er sidste chance for verdenssamfundet, siger Jonas Keiding Lindholm, der er generalsekretær i den danske afdeling af Red Barnet.

- Hvis ikke der på rekordtid bliver lagt et massivt pres på Assad-styret og Rusland med krav om at åbne en humanitær korridor, vil det være fuldstændig umuligt for børn og andre civile at komme væk fra de områder, der kommer under angreb.

FN siger, at der bor næsten tre millioner mennesker i Idlib. Af dem er der frygt for, at op mod 800.000 mennesker vil flygte.

FN's særlige udsending til Syrien, Staffan de Mistura, anslår, at der skjuler sig omkring 10.000 militante islamister fra al-Nusra og al-Qaeda i provinsen.

Han har appelleret til nabolandene og stormagterne om at gribe ind for at undgå "et blodbad" i provinsen.

/ritzau/dpa