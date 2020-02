Du kender den uden tvivl.

Det røde låg og den blå emballage, der fortæller dig, at du skal hælde mælk i pulveret for at få den perfekte kakaodrik.

Nu kan det norske Børsen imidlertid fortælle, at emballagen til kakaodrikken O’Boy, der kan dateres tilbage til 1961, ændres radikalt.

I stedet for en æske, vil pulveret nu være at finde i en pose, når man skal ned og handle ind til drikken i supermarkedet.

Brand Manager for O’Boy i Norge, Eivind Hjermstad-Sollerud, fortæller, at ændringen foretages af hensyn til miljøet.

»Æsken som har stået i norske køkkenskabe erstattes nu af en mere miljøvenlig pose. Dette reducerer både materialeforbruget og transportbehovet,« lyder det.

Virksomheden bag O’Boy hedder Mondelêz, og de oplyser, at de nye poser vil sænke materialeforbruget til drikken med 60 procent.

Mondelêz står bag flere kendte snack-mærker såsom Oreo, Toblerone, og Halls.

Sådan vil O'Boy-emballagen se ud fremadrettet.

I Norge er O’Boy ekstremt populær, og der bliver årligt solgt ca. 1,7 millioner pakker årligt.

Du skal ikke blive forbavset, hvis du allerede nu ser O’Boy-poserne i supermarkederne.

Ændringen er nemlig allerede trådt i kraft fra februar.

Selvom den klassiske indpakning laves om, frygter selskabet ikke, at det vil påvirke salget, lyder konklusionen fra Eivind Hjermstad-Sollerud.