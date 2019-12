Mandag eftermiddag blev tre børn og deres mor, en kvinde i 20'erne, hentet livløse op af havet ved Tromsø i det nordlige Norge.

Moderen og hendes 7-årige pige afgik ved døden, og nu viser obduktionsrapport, hvad pigen døde af.

Den foreløbige obduktionsrapport viser, at pigen døde af drukning og nedkøling. Det skriver blandt andet VG.

Politiet kunne endvidere oplyse, at der ikke er nogen tegn på, at pigen blev udsat for vold. Den afdøde piges to søstre er i kritisk tilstand. De bliver behandlet på Rikshospitalet.

»De er under intensiv behandling,« siger politiet på pressemødet.

Moderen til de tre børn afgik også ved døden. Hun bliver obduceret fredag.

I skrivende stund er hun politiets hovedmistænkte i den tragiske sag. Hun er sigtet for både drab og drabsforsøg. Politiet kunne dog ikke oplyse, hvad kvindens motiv skulle være. Man er i kontakt med børnenes far, som er på hospitalet nu.

Familien er oprindelige fra Sudan, og børnenes far har en permanent opholdstilladelse i Norge. Resten af familien havde kun et midlertidig opholdstilladelse.