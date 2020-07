Læger i hele verden nærstuderer i øjeblikket obduktionsrapporterne fra coronadødsfald for at lære mere om en sygdom, vi stadig ved meget lidt om.

Et af de mest opsigtsvækkende fund er mængden af blodpropper hos nogle afdøde.

Det er kendt, at nogle covid-19-patienter udvikler blodpropper, men omfanget og alvoren af dem er 'dramatisk', mener Amy Rapkiewicz, der er patolog ved NYU Langone Medical Center.

Det skriver CNN.

»Blodpropperne var ikke kun at finde i de store blodkar, men også i de små. Og det var voldsomt, for vi havde en forventning om at finde det i lungerne, men blodpropperne var til stede i næsten alle organer, som blev undersøgt under obduktionerne,« siger Amy Rapkiewicz til CNN.

Hun har netop udgivet et studie om sine fund i det anerkendte amerikanske tidsskrift The Lancet Journal.

Obduktionerne afslørede også, at kroppens store knoglemarvsceller var at finde i ofrenes nyrer, hjerter og andre organer.

Normalt cirkulerer cellerne ikke andre steder end i knoglerne og lungerne, fortæller Amy Rapkiewicz.

Patologerne er også blevet overrasket over noget, de ikke fandt ved obduktionerne.

I begyndelsen af epidemien troede læger, at virus ville provokere betændelsestilstande i hjertet, men i de obduktioner, der er blevet gennemgået, er der fundet meget få tilfælde, hvor dødsofre har haft betændelsestilstande i hjertet.