Ifølge en retsmedicinsk rapport blev den 27-årige Rayshard Brooks skudt to gange i ryggen af politimand.

Rayshard Brooks, en sort mand, der fredag døde, da politi ville anholde ham i Atlanta, blev dræbt af to skud i ryggen. Det fastslår en retsmedicinsk rapport.

Den 27-årige Brooks døde af blodtab og skader på indre organer, fastslår retsmedicinere i en rapport i Fulton County i Atlanta i delstaten Georgia.

- Det var manddrab, hedder det.

Brooks' død fik protester til at blusse op med fornyet styrke efter demonstrationer mod racisme og politivold over hele USA som følge af drabet på den sorte George Floyd. Han døde 25. maj under en anholdelse i Minneapolis.

Rayshard Brooks' fatale møde med politiet fandt sted, efter at en ansat i en Wendy's fastfoodrestaurant i Atlanta ringede til politiet fredag aften lokal tid. Den ansatte anmeldte, at en person var faldet i søvn i sin bil, mens han ventede i en bilkø ved restauranten.

Politiet blev kontaktet, fordi Brooks blokerede for andre kunder.

Ifølge politiet modsatte han sig anholdelse. Politimanden, som skød og dræbte Rayshard Brooks, er blevet fyret, mens en anden politimand, som var involveret, er suspenderet.

Lederen af politiet i Atlanta, Erika Shields, gik lørdag af som følge af episoden.

Optagelser fra politimandens kropskamera og et overvågningskamera viser, at der først var en venlig stemning, hvor Brooks indvilgede i at deltage i en spiritusprøve og talte om sin datters fødselsdag.

- Jeg har set situationen med Brooks, og det er hjerteskærende, siger Atlantas borgmester, Keisha Lance Bottoms, til CNN.

- Det var ikke konfrontatorisk. Det var en person, som man ønskede det bedste for, siger hun.

Men da en politimand tog skridt til at anholde Brooks, gjorde denne fysisk modstand mod ham og en anden betjent på stedet, hvorefter han rev sig løs og løb hen over parkeringspladsen.

I hånden har han øjensynligt en af politiets strømpistoler. Det viser en video optaget af en tilfældigt forbipasserende.

En overvågningsvideo viser, at Brooks vender sig, da han løber, og måske sigter på politimanden, som er efter ham. Politimanden åbner ild, og Brooks falder om.

Hændelsen udløste i weekenden demonstrationer i Atlanta, der er den største by i Georgia.

Demonstranter satte ild til fastfoodrestauranten, og bygningen er brændt helt ned.

