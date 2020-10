Barack Obama og flere andre topdemokrater kæmper på vælgermøder for at få Joe Biden valgt til præsident.

USA's tidligere præsident Barack Obama langer igen ud efter præsident Donald Trumps håndtering af coronakrisen.

Det gør han på et vælgermøde lørdag lokal tid i byen Miami i den vigtige svingstat Florida.

- Det er nonsens at tro, at administrationen i Det Hvide Hus har gjort andet end at kvaje sig under den her pandemi, siger Obama på mødet til støtte for præsidentkandidat Joe Biden.

- Donald Trump kommer ikke pludselig til at beskytte os alle sammen. Han kan ikke engang udføre de basale ting for at beskytte sig selv, tilføjer Obama med henvisning til, at Trump for tre uger siden blev smittet med coronavirus og indlagt på hospitalet.

På mødet kritiserer den tidligere præsident også sin efterfølger for ikke at fordømme grupper, der går ind for hvidt overherredømme, mens han opfordrer sine støtter til at stemme på Joe Biden.

- Hvis vi stemmer som aldrig før, vil vi vælge Joe Biden (som præsident, red.), siger Obama.

/ritzau/AFP