Mange konspirationsteoretikere mener, at de amerikanske præsidenter ved noget om aliens, som offentligheden ikke gør.

Area 51 menes blandt andet at være en hemmelig base, hvor den amerikanske regering skjuler aliens og UFO'er.

Og nu har Barack Obama hældt benzin på bålet. Det gjorde han, da han mandag 17. maj besøgte James Corden og ‘The Late Late show’, hvor de blandt andet talte om UFO’er, aliens og Barack Obamas viden omkring disse.

I tidligere interviews, blandt andet med James Corden, har Barack Obama hidtil sagt, at han ikke kan fortælle noget om regeringens 'insights' vedrørende UFO’er og aliens.

Det kunne han på sin vis heller ikke mandag 17. maj, men han kom dog med nogle informationer, der for konspirationsteoretikerne kunne være slik.

For The Late Late show har typisk en komisk tone, hvor humøret er højt, men lige pludselig skiftede tonen i Obamas stemme, da de begyndte at tale om aliens:

»Sandheden er, og jeg er faktisk seriøs nu, at der findes optagelser, vi har set flyvende objekter, som vi ikke kunne forklare, hvad er,« forklarer Barack Obama i The Late Late show og fortsætter.

»Vi kunne ikke forklare, hvordan de bevægede sig, deres flyvemønster og så videre.«

Dertil fortalte den tidligere præsident, at nogle af de mange teorier der findes derude, kan være sande.

Præsidenten slog dog fast, at der ikke findes et hemmeligt laboratorium, hvor der efterforskes i aliens eller rumvæsner.