USA's tidligere præsident Barack Obama støtter op om Israels forslag til våbenhvile med Hamas i Gazastriben.

Barack Obama, USA's præsident mellem 2009 og 2017, giver fredag aften offentligt sin støtte til kende til Israels forslag til en aftale, der skal indføre våbenhvile i Gazastriben.

Det skriver den tidligere præsident på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter.

- Våbenhvile letter hverken smerten for de israelere, hvis elskede blev slagtet eller bortført af Hamas, eller de palæstinensere, hvis familier er blevet smadret af den efterfølgende krig, skriver Obama.

- Den kan støbe fundamentet for det, som bliver en lang og svær vej til en fremtid, hvor Israel er sikkert og har fred med sine naboer, og palæstinenserne endelig har den sikkerhed, frihed og selvbestemmelse, som de så længe har søgt.

Den nuværende præsident for USA, Joe Biden, meldte fredag aften ud, at Israel er kommet med et nyt forslag, der skal arbejde hen imod varig fred i Gazastriben og sikre frigivelsen af gidsler.

Området har været plaget af krig, siden den væbnede bevægelse Hamas angreb Israel 7. oktober sidste år.

Bliver aftalen vedtaget, skal parterne ifølge Joe Biden stoppe kamphandlingerne i seks uger.

Israel skal trække sine styrker fra alle befolkede områder i Gazastriben. Hamas skal ifølge Biden frigive "et antal" gidsler, heriblandt kvinder, ældre og sårede.

Israel skal løslade en række indsatte palæstinensere.

Ifølge forslaget er det meningen, at parterne i løbet af de seks uger skal forhandle om en varig våbenhvile - men våbenhvilen vil fortsætte, hvis forhandlingerne fortsætter.

- Den (aftalen, red.) løser ikke den langvarende konflikt mellem israelere og palæstinensere. Den svarer ikke på spørgsmålet om en tostatsløsning eller bosættelserne på Vestbredden, skriver Barack Obama på X.

- Men det, som den kan, er at sætte en stopper for blodudgydelserne, hjælpe med at genforene familier og tillade en bølge af nødhjælp at komme ind til desperate og sultne mennesker.

Barack Obama var præsident for USA i otte år.

Han var blandt andet præsident, da konflikten i Gazastriben blussede op i 2012, og flere end 100 civile palæstinensere ifølge FN mistede livet i israelske angreb mod området.

Han var også præsident for USA, da tre israelske teenagere blev bortført og dræbt på Vestbredden i 2014.

Hændelsen førte til åben krig mellem Hamas og Israel, hvor flere end 2000 mennesker blev dræbt, størstedelen af dem ifølge FN civile.

