I dag er det 'Super Tuesday' - den måske vigtigste dag i de amerikanske primærvalg. Og mens vælgerne i 14 amerikanske stater giver deres bud på den demokratiske præsidentkandidat, har eks-præsident Barack Obama endnu ikke officielt stillet sig bag Joe Biden.

Men det er tæt på.

Ifølge avisen Washington Post var det Barack Obama, der greb telefonen og ringede til valgkampens yngste kandidat Pete Buttigieg, efter han droppede ud af valgkampen.

Ifølge avisen havde Barack Obama også en finger med i spillet, da to andre eks-kandidater Amy Klobuchar og Bete O'Rourke officielt stillede sig bag Joe Bidens kandidatur. Og ifølge CNN er det kun et spørgsmål om tid, før Barack og Michelle Obama officielt støtter Joe Biden.

Pete Buttigieg støtter Joe Biden. Foto: ELIZABETH FRANTZ - Reuters Vis mere Pete Buttigieg støtter Joe Biden. Foto: ELIZABETH FRANTZ - Reuters

»De to vigtigste vælgerstemmer i USA tilhører lige nu Michelle og Barack Obama. Hvis Joe Biden får deres støtte, så er han godt på vej til den endelige sejr.«

Sådan siger den amerikanske radiovært, journalist og politiske kommentator Stephen Henderson til B.T.

Og ligesom de fleste andre politiske eksperter mener Henderson, at den amerikanske valgkamp i dag er en kamp mellem den moderate vicepræsident og den langt mere venstreorienterede kandidat Bernie Sanders.

I dagens primærvalg afgives der stemmer i så forskellige stater som Californien, Texas, Tennessee og North Carolina.

Amy Klobuchar støtter Joe Biden. Foto: ERIC THAYER - Reuters Vis mere Amy Klobuchar støtter Joe Biden. Foto: ERIC THAYER - Reuters

Især i Californien har Bernie Sanders ifølge samtlige meningsmålinger et kæmpe forspring. I sydstater som Tennessee og North Carolina er Biden klar favorit, mens den erklærede 'demokratiske socialist' Sanders ikke forventes at få et ben til jorden.

Og i alle stater spøger en tredje vigtig kandidat, Michael Bloomberg i kulissen.

»Bernie Sanders har et fantastisk netværk. Joe Biden har sympatien og en kæmpesejr i South Carolina i ryggen. Og Michael Bloomberg, ja han har pengene og alle de dyre tv-reklamer, som alle har set - uanset, hvem du er og hvor du bor,« siger Stephen Henderson.

I dag er første gang, den forhenværende New York-borgmester Bloomberg er på stemmesedlen. Den 68-årige mangemilliardær har angiveligt brugt det, der svarer til syv milliarder kroner på sin valgkampagne, der har det ene formål at vælte Donald Trump.

Her har Bernie Sanders netop afgivet sin stemme i hjemstaten Vermont. Foto: CHIP SOMODEVILLA - AFP Vis mere Her har Bernie Sanders netop afgivet sin stemme i hjemstaten Vermont. Foto: CHIP SOMODEVILLA - AFP

Men selvom meningsmålingerne tyder godt for Bloombergs chancer, så ved ingen endnu, hvordan weekendens kæmpesejr og den vigtige Biden-støtte fra Amy Klobuchar, Pete Buttigieg og nu måske Obama vil påvirke balancen.

Ved dagens mange valg står ikke færre end 1.357 delegerede på spil. For at vinde den demokratiske nominering og derved blive det demokratiske partis officielle kandidat ved valget 3. november, skal en kandidat have 1.991 delegerede.

Hvis ingen af de i alt fem tilbageværende kandidater får stemmer nok til at modtage på påkrævede 1.991 delegerede, så skal den endelige kandidat vælges ved det demokratiske konvent, der finder sted i juli i staten Wisconsin.

Næste primærvalg finder sted 10. marts. Her stemmes der bl.a. i Idaho, Michigan og Mississippi.