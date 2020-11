Når man ikke kan blive enig om fakta, er det meget svært at blive enig om løsningen, mener Barack Obama.

Nok ser Barack Obama valget af Joe Biden som præsident som et skridt i den rigtige retning, men flere dybt rodfæstede problemer vil bestå i USA.

Sådan lyder budskabet fra den tidligere præsident i flere interviews op til udgivelsen af første bind af sine erindringer tirsdag.

Obama peger i et interview med BBC på vrede og had mellem land- og byområder i USA som et af de største problemer i landet.

Også immigration og økonomisk ulighed skaber udfordringer for USA, og det hele bliver "forstærket" af visse medier og sociale medier, hvor "vilde konspirationsteorier" trives, og fakta bestrides, lyder eks-præsidentens analyse.

Generelt har det ført til en tilstand, som Obama kalder "sandhedens forfald".

- Der er millioner af mennesker, der mener, at Biden er socialist, og at Hillary Clinton er del af en ondskabsfuld gruppe, som er involveret i pædofiliringe, siger Obama til BBC.

- Jeg tror, at det på et tidspunkt vil kræve en kombination af regler og standarder i forskellige brancher at få os tilbage til et punkt, hvor vi anerkender fælles fakta, så vi kan begynde at diskutere, hvad vi skal gøre ved de fakta.

Han ser det som et tegn på splittelse i USA, at Donald Trump fik over 70 millioner stemmer ved valget tidligere i november.

- Det fortæller, at vi stadig er dybt splittede. Det alternative verdensbillede, som vælgerne forbruger i flere medier, har fortsat stor indflydelse, siger Obama til CBS.

/ritzau/