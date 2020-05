Barack Obama betegner Trumps håndtering af coronakrisen som en "absolut kaotisk katastrofe", rapporterer CNN.

USA's tidligere præsident Barack Obama er ikke imponeret af præsident Donald Trump og hans administrations håndtering af coronakrisen.

I et 30 minutter langt møde med personer, der var ansat i Obama-administrationen, har Obama kritiseret Trump kraftigt.

Telefonmødet i Obama Alumni Association, som forbundet af tidligere Obama-folk hedder, fandt sted fredag aften amerikansk td.

Og ifølge tre personer, der deltog i mødet, sagde Obama rent ud, at Trump-administrationens håndtering af krisen er en "absolut kaotisk katastrofe".

CNN, som har en Trump-kritisk linje, skriver, at udtalelsen fra Obama er den hidtil kraftigste kritik, som den tidligere præsident har rettet mod Trump i forbindelse med coronakrisen.

Demokraten Obama var præsident fra januar 2009 og frem til januar 2017, da han blev afløst af republikaneren Donald Trump.

Under mødet skulle Obama også have sagt, at Trumps håndtering er en påmindelse om, at der er brug for stærk ledelse, når vi står i en global kr.

Obama har lagt sin støtte bag Joe Biden, der er Demokraternes kandidat ved præsidentvalget den 3. november.

Biden var i øvrigt vicepræsident under Obama.

Under mødet argumenterede Obama også for, at alle bør stille sig bag Biden.

- Det valg, der kommer, er på ethvert niveau vigtigt. Det, vi kæmper mod, er ikke blot en særlig person eller et politisk parti, sagde Obama ifølge CNN's tre kilder.

- Vi kæmper imod langsigtede tendenser, hvor det at være egoistisk, at holde sig til sine egne, at splitte og se andre som en fjende - det bliver en stærk impuls i amerikansk liv.

Obama sagde, at han vil bruge meget af sin tid på at føre kampagne for Joe Biden.

/ritzau/