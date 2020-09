Trump har indstillet kandidat til USA's højesteret. En af de første sager bliver sandsynligvis om Obamacare.

En af de første sager, en ny dommer i den amerikanske højesteret skal tage stilling til, kan meget vel blive den sundhedsreform, som blev indført under den foregående præsident, Barack Obama.

Lørdag aften dansk tid nominerede præsident Donald Trump den 48-årige Amy Coney Barrett til en plads som dommer ved USA's højesteret.

Hvis hun bliver godkendt i Senatet, afløser hun den nu afdøde dommer Ruth Bader Ginsburg. Ginsburg har tidligere været med til at afvise retssager mod sundhedsreformen "The Affordable Care Act", der ofte omtales som "Obamacare".

Hvis Amy Coney Barrett træder ind i højesteret, kan det meget vel hurtigt gå op for amerikanerne, at de har fået en helt anden dommer.

Det vurderer Niels Bjerre Poulsen, der er lektor ved Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet.

- Den lovgivning (Obamacare, red.) er udfordret lige nu ved domstolene og skal behandles til november. Amy Coney Barrett har tidligere kritiseret højesterets begrundelse for at opretholde Obamacare, siger Niels Bjerre Poulsen.

- Så der er en fodmodning om, at hun vil stemme for en afskaffelse af Obamacare, hvis hun når at blive godkendt inden.

Efter at- en præsident har nomineret en kandidat til en plads som dommer i højesteret, skal vedkommende godkendes i Senatet efter en række høringer.

De høringer begynder 12. oktober i Senatets retsudvalg, og ifølge udvalgets formand, Lindsay Graham, håber hun at udvalget er færdig med høringerne 14 dage senere.

Herefter skal alle medlemmer af Senatet stemme for eller imod en godkendelse.

Hvis hele processen er afsluttet i begyndelsen af november, kan hun sidde med, når højesteret 10. november skal høre argumenterne for og imod at erklære Obamacare for forfatningsstridig.

Sagen er ført for domstolene af en række stater med Texas i spidsen.

Ved de lavere domstolen besluttede den føderale regering ikke at anke en kendelse, der gav de sagsøgende stater medhold.

Men så sprang en række delstater med Californien i spidsen til og ankede. De vil derfor tale for opretholdelse af reformen ved højesteretten.

I mellemtiden har amerikanerne 3. november afholdt valg til Kongressen og præsidentembedet. Og her kan Barretts holdning til Obamacare blive et tema, vurderer Niels Bjerre Poulsen.

- Demokraterne kan sikkert ikke forhindre udnævnelsen af Barrett. Men det har til gengæld givet dem et stærkt tema at slå på, siger han.

- Er der noget, der interesserer demokratiske vælgere, er det sundhedsforsikring. De kan derfor pege på: Her er grunden til, at I skal interesserer jer for det her valg.

/ritzau/