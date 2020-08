Konsekvenserne af Trumps fiasko som præsident er enorme, siger Barack Obama på Demokraternes partikonvent.

Donald Trump behandler præsidentskabet som endnu et af sine reality-shows, der kan give ham den opmærksomhed, han higer efter.

Det siger tidligere præsident Barack Obama på Demokraternes partikonvent, der i år foregår virtuelt grundet coronapandemien, tidligt torsdag morgen dansk tid.

Obama kritiserer Trump for at være ude af stand til at "tage jobbet alvorligt".

- For vores lands skyld håbede jeg, at Donald Trump måske ville vise interesse i at tage jobbet alvorligt. At han måske ville mærke vægten af embedet og opdage en vis form for ærbødighed for det demokrati, der er blevet placeret i hans hænder, siger Barack Obama.

- Men Donald Trump er ikke vokset med opgaven, for det er han ikke i stand til, tilføjer han.

Obama peger på, at konsekvenserne af Trumps fiasko som præsident har været "enorme", og nævner de over 170.000 amerikanere, der har mistet livet som følge af coronavirus, og de millioner af job, der er gået tabt under pandemien.

- Vores værste anelser er blevet til virkelighed, vores stolte omdømme rundt om i verden er blevet voldsomt reduceret, og vores demokratiske institutioner er truet som aldrig før, siger han.

Donald Trump skal op imod Joe Biden ved præsidentvalget 3. november. Biden var vicepræsident under Barack Obama fra 2008 til 2016.

- Den empati, den anstændighed og troen på, at alle tæller - det er den person, Joe er, siger Obama.

På Demokraternes konvent onsdag aften Washington-tid er senator Kamala Harris officielt blevet udnævnt som partiets vicepræsidentkandidat.

Harris er datter af en jamaicansk far og en indisk mor.

- Der er ingen vaccine mod racisme. Vi er nødt til at gøre arbejdet. For George Floyd. For Breonna Taylor. For de tabte liv, som der er for mange af til at kunne nævne her. For vores børn. For os alle sammen, siger hun i sin takketale.

På fjerde og sidste dag af konventet torsdag vil Joe Biden formelt acceptere nomineringen til at blive partiets kandidat ved præsidentvalget.

/ritzau/