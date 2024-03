Både Obama og Clinton er forblevet populære, efter de ikke længere er præsidenter. De vil nu hjælpe Biden.

USA's præsident, Joe Biden, deltager til marts i en indsamling, hvor de indsamlede midler skal bidrage til at få ham genvalgt.

Her har de tidligere demokratiske præsidenter Barack Obama og Bill Clinton også tænkt sig at dukke op for at støtte sagen.

- Folkens - Jeg kommer til NYC den 28. marts for at støtte Joe Biden. Hvem tager med mig?, skriver Obama på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter.

- Regn med mig, skriver Clinton i en kommentar til opslaget.

- I ved godt, at i næste gang bare kan ringe til mig, ikke?, skriver Biden som svar til de to tidligere præsidenter.

Indsamlingen finder sted i New York City den 28. marts.

Både Bill Clinton og Barack Obama er forblevet populære blandt de demokratiske vælgere, efter at de ikke længere er præsidenter.

Joe Bidens popularitet - efter at han har siddet som præsident i tre år - er til gengæld lavere end både Clinton og Obamas var, da de hver havde siddet i tre år.

Tidligere på året var der meldinger om, at Obama har stillet spørgsmålstegn ved måden, hvorpå Bidens valgkampagne er skruet sammen. Det har lydt, at de to skal have mødtes for at diskutere kampagnen.

I januar oplyste Bidens ansatte, der arbejder på hans valgkampagne for valget i 2024, at der i de sidste tre måneder af 2023 blev indsamlet 97 millioner dollar til projektet.

Det svarer til omkring 673 millioner kroner.

Samtidig viser meningsmåneder, at vælgerne er bekymret om stigende forbrugspriser, håndteringen af krigen mellem Israel og Hamas og Joe Bidens alder.

Biden er 81 år. Hvis han bliver genvalgt, vil han være 82 år ved tiltrædelsen i januar 2025.

I de seneste måneder har Biden og hans stab mødt et voksende behov for, at han bliver mere aktiv og aggressiv, når det kommer til at tydeliggøre, hvordan han adskiller sig fra ekspræsidenten Donald Trump.

Den 77-årige Trump er den nuværende storfavorit til at blive Republikanernes præsidentkandidat.

/ritzau/Reuters