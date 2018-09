Et på flere måder 'sødt' øjeblik mellem George Bush og Michelle Obama under John McCains bisættelse tager twitter med storm.

Selvom de tilhører hvert sit parti, er der ingen tvivl om, at præsident George Bush og hans kollega Barack Obama kommer godt ud af det med hinanden. Den tidligere republikanske præsident har heller aldrig lagt skjul på, at han især godt kan lide Michelle Obama.

Det kom helt konkret til udtryk lørdag, da den tidligere republikanske senator John McCain blev bisat ved en storslået ceremoni i Washington.

Her sad Laura og George Bush ved siden af Obama'erne på første række, og tv-kameraerne fangede et i bogstaveligste forstand 'sødt' øjeblik, da den tidligere republikanske præsident gav et stykke slik videre til Michelle Obama.

Fru Obama kvitterede med et uhørligt - men synligt - 'thank you'.

George Bush udtalte til People Magazine sidste år, at han synes særligt godt om Michelle Obama, fordi 'hun deler min form for humor.'

Der er god kemi mellem de to tidligere præsidenter, Bush og Obama, og det gælder også deres koner. Foto: JIM LO SCALZO

Det var som bekendt Barack Obama, som krigshelten John McCain stillede op mod tilbage i 2008, men personligt har de to aldrig haft noget imod hinanden.

Anderledes ser det ud med hans efterfølger, McCains partifælle, nuværende præsident Donald Trump. Derfor var McCains sidste ønske, at præsidenten holdt sig væk fra hans bisættelse.