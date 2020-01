Han er kendt for at være nede på jorden, gladeligt uddele highfives og fortælle om sit privatliv.

Forholdet til de ‘almindelige’ borgere og lysten til at dele ud af sig selv er noget af det, der gør Barack Obama ekstremt populær verden over, og nu har han gjort det igen.

På sin private Facebook-profil deler USA's præsident for perioden 2009-2017 fire billeder, hvor han kysser, krammer og kaster et håndtegn med sin kone Michelle Obama.

Anledningen er ikke tilfældig. Michelle Obama har nemlig fødselsdag og bliver 56 år gammel. Noget af dagen kan hun bruge på at lune sig med sin mands kærlige opslag, der er akkompagneret af en kort, kærlig tekst.

Der står: 'In every scene, you are my star, Michelle Obama! Happy birthday baby!' Hvilket oversat til dansk betyder: 'Du er min stjerne i alle aspekter af livet, Michelle Obama! Tillykke med fødselsdagen, skat!'.

Opslaget er faldet i god jord hos Barack Obamas mange følgere og har i skrivende stund lidt over en million likes samt mange tusinde kommentarer og delinger.

Barack Obama blev den 20. januar 2009 USAs første afroamerikanske præsident, da han først slog Hillary Clinton i primærvalget i 2008 for at blive demokraternes præsidentkandidat og efterfølgende vandt valget over republikanske John McCain.

Obama har tidligere gjort sig bemærket på det personlig plan ved at dele sin film- og musiksmag med lister over de produktioner, der er hans favoritter.

Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama givewr en dansk betjent "knuckles" da han ankommer til Musikkens Hus i Aalborg, lørdag den 28. september 2019. Her talte han til et arrangement med titlen: A Conversation with President Barack Obama. Foto: Henning Bagger Vis mere Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama givewr en dansk betjent "knuckles" da han ankommer til Musikkens Hus i Aalborg, lørdag den 28. september 2019. Her talte han til et arrangement med titlen: A Conversation with President Barack Obama. Foto: Henning Bagger

Da Barack Obama i september sidste år besøgte Danmark, trak særligt en episode, hvor den tidligere præsident viste sit rolige gemyt frem, overskrifter.

For da han var på vej ind i Musikkens Hus i Aalborg for at snakke om lederskab og entreprenørskab, gav han 'knuckles' til den danske betjent, der bevogtede indgangen.

Barack og Michelle Obama har sammen de to døtre Malia og Sasha, der begge er i gang med at uddanne sig.

Malia Obama går på det prestigefyldte universitet Harvard, mens lillesøsteren Sasha Obama går i high school.