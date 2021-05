Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama har mistet sin gode ven.

En trofast og loyal makker, som han skriver i et følelsesladet opslag på Instagram.

Det er Obama-familiens hund Bo, som er draget afsted mod hundehimlen efter at have været ved familiens side i over ti år.

»Bo var en konstant, blid tilstedeværelse i vores liv – glad for at se os på vores gode dage, vores dårlige dage og hver dag imellem det. Han tolererede alt det ståhej, der fulgte med at være i Det Hvide Hus,« skriver Barack Obama på Instagram.

Den lille, sorte hund elskede at hoppe i poolen om sommeren, var god med børnene, levede for maden, den kunne tilsnige sig ved middagsbordet.

Og så havde Bo godt hår, skriver Obama.

»Han var præcis det, vi havde brug for, og mere end vi nogensinde havde forventet. Vi vil savne ham meget,« afslutter den tidligere præsident.

Bo var af racen portugisisk vandhund og en gave fra senator Ted Kennedy til Barack og Michelle Obama, og deres to døtre Malia og Sasha.