Bill Cosby blev tirsdag idømt en fængselsstraf på mellem tre og ti års fængsel for voldtægt. Dommen får O.J. Simpson, der selv blev løsladt efter ni års fængsel i 2017, til at frygte for Bill Cosbys velbefindende.

»Det er hans forbrydelse, der er et problem. Folk i fængsel kan ikke lide voldtægtsforbrydere,« siger O.J. Simpson til TMZ.

O.J. Simpson blev verdenskendt, da han i 1994 blev sigtet for mordet på sin kone, Nicole Simpson, og hendes ven Ron Goldman. Han blev – under voldsom mediebevågenhed - frikendt året efter. I 2008 blev han så dømt for væbnet røveri og måtte sidde i fængsel frem til 2017.

O.J. Simpson kender fængselssystemet indgående.

Bill Cosby den 25. september. Foto: (Photo by HO / Montgomery County Correctional Facility / AFP)

»Jeg er sikker på, at der vil være gutter, der beskytter ham. Men de er nødt til at lade ham afsone under beskyttede forhold. Der skal ikke mere til end én skør mand,« siger O.J. Simpson.

Bill Cosby er i alt blevet beskyldt for at have bedøvet og voldtaget 60 kvinder siden midten af 1960’erne. Han blev tirsdag idømt tre til ti års fængsel for at have bedøvet og voldtaget en kvinde i 2004.

O.J. Simpson mener dog, at Cosby bør vises nåde på grund af sin alder og sit helbred.

»Når man tænker på hans helbred, hans alder og den forbrydelse, han har begået, så er der ikke den fængselsforstander i dette land, som har lyst til at få ansvaret for Bill Cosby. Jeg mener, de bør lade ham afsone i husarrest,« siger O.J. Simpson.

Bill Cosby forlod retssalen i håndjern, efter han var blevet idømt 3-10 års fængsel for voldtægt. Foto: (Foto: POOL New/Ritzau Scanpix)

Cosby blev sendt i fængsel direkte efter retssagen tirsdag. Han har fået fangenummer NN7687 og er overført til Pennsylvania State-fængslet i Schwenksville.

Intet tyder på, at han har det store at frygte, skriver TMZ.

Ifølge hans repræsentanter har Cosby fået en relativt varm velkomst i fængslet, hvor han ikke er blandt de andre indsatte, men lige nu befinder sig i en blok for sig selv.

Personalet har taget godt imod ham og været 'fascineret' af at møde Cosby, som de behandler 'meget respektfuldt', siger Cosbys repræsentant, Andrew Wyatt.