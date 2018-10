Jair Bolsonaro, der søndag blev valgt som Brasiliens kommende præsident, lover at forsvare demokratiet.

Brasilia. Jair Bolsonaro, der søndag vandt det brasilianske præsidentvalg, lover at forsvare "forfatningen, demokratiet og friheden".

- Dette er ikke et partis løfte eller en mands æresord. Det er en ed over for Gud, siger han i sin sejrstale.

Bolsonaro, der repræsenterer den ydre højrefløj i Brasilien, afviser dermed sine politiske modstanderes advarsler om, at han vil styre landet i en mere autoritær retning.

Under valgkampen blev Jair Bolsonaro blandt andet kritiseret for at glorificere Brasiliens brutale militærstyre fra 1964 til 1985.

Den kommende præsident lover, at han "vil ændre Brasiliens skæbne" sammen med folket.

I sin sejrstale, der blev bragt direkte på det sociale medie Facebook, siger Bolsonaro, at landet må stoppe med at "flirte med socialismen, kommunismen, populismen og ekstremisterne på venstrefløjen".

Jair Bolsonaro har tidligere lovet at sende sine politiske modstandere på venstrefløjen i "eksil eller i fængsel", hvis han blev valgt som landets præsident.

Bolsonaro var oppe imod Arbejderpartiets Fernando Haddad ved den afgørende valgrunde søndag.

Fernando Haddad blev udpeget som Arbejderpartiets præsidentkandidat, da den populære ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silva blev udelukket fra at stille op på grund af en korruptionsdom.

Fernando Haddad siger efter valgnederlaget, at han vil kæmpe for at "forsvare friheden for de 45 millioner" mennesker, der stemte på ham ved søndagens valg.

Det er ikke kun Bolsonaros politiske modstandere, der advarer mod den nyvalgte præsident.

Organisationen Amnesty International vurderer, at der nu skal kæmpes for de basale menneskerettigheder i landet.

- Nu hvor valget er overstået, står vi over for en udfordring om at beskytte menneskerettighederne for alle brasilianere, siger Amnesty-direktør Erika Guevara-Rosas i en pressemeddelelse.

/ritzau/AFP