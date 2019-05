Dansker er valgt i EU for det britiske brexitparti. Står det til ham, bliver han arbejdsløs ret hurtigt.

Som dansker er det muligt at stille op for et parti i et andet land og blive valgt til Europa-Parlamentet.

Netop det har danske Henrik Overgaard Nielsen gjort. Han er blevet valgt ind for det britiske Brexit Party. Hans mål er at flytte beslutningerne tilbage til Storbritannien. Det bekræfter han over for Ritzau.

Brexitpartiet er under ledelse af tidligere Ukip-leder Nigel Farage - vinderen af valget i Storbritannien.

- Jeg kæmper for, at vi skal ud af EU. Det jeg skal, er at prøve at flytte beslutningerne tilbage til Storbritannien og stemme imod, hvis de prøver at flytte beslutningerne den anden vej, siger Henrik Overgaard Nielsen.

Det var ikke meningen, at briterne skulle deltage i europaparlamentsvalget.

Ifølge den oprindelige plan skulle de forlade EU den 29. marts.

Den dato er dog blevet udskudt to gange nu, og dermed har briterne altså været tvunget til at deltage i europaparlamentsvalget. Briterne skal senest være ude af EU den 31. oktober 2019.

- Vi arbejder på at blive arbejdsløse ret hurtigt, siger han.

Danskeren, der har boet i Storbritannien i over 20 år, mener, at folkets vrede har båret partiet frem til det gode resultat.

- Vi er der, fordi vi skal respektere den folkeafstemning, der var i 2016. Det er derfor, at vi har fået sådan et fantastisk valg. Folk er vrede over, at deres politikere nu har brugt tre år til at prøve at få brexit, siger han.

Der har været snak om, at Storbritannien på ny skulle stemme om landet ville være inde eller ude.

- En ny folkeafstemning ville være et tab - ikke kun for folk som mig - men et tab for demokratiet, siger Henrik Overgaard Nielsen.

Nigel Farage ønsker en papirløs skilsmisse fra EU - altså et "no deal"-brexit.

Med 99 procent af stemmerne i Storbritannien optalt ligger partiet til at blive valgets store vinder.

Partiet står ifølge Europa-Parlamentets hjemmeside til 31,7 procent af stemmerne i Storbritannien.

Til sammenligning er der vælgerlussinger til Labour og premierminister Theresa Mays konservative regeringsparti, der står til henholdsvis 14 og 8,7 procent. Det er tilbagegange på omkring 10 og 14 procentpoint.

Liberaldemokraterne, der har opfordret til en ny folkeafstemning om det britiske medlemskab af EU, står til at blive Storbritanniens næststørste parti med 18,6 procent af stemmerne.

