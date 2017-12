Af frygt for seksuelle overgreb opretter arrangørerne bag nytårsfesten i Berlin en sikkerhedszone til kvinder.

Berlin. Til nytårsfesten ved Brandenburger Tor i Berlin bliver der for første gang oprettet en sikkerhedszone, hvor kvinder, der har oplevet seksuelle overgreb eller er blevet chikaneret, kan få hjælp.

Det skriver britiske BBC.

- På arrangørens foranledning bliver der oprettet et samlingspunkt og en beskyttelseszone for kvinder, der har været ofre for et seksuelt overgreb eller føler sig krænket, skriver tysk politi i en pressemeddelelse.

Den øgede sikkerhed sker på grund af en stigende bekymring for seksuelle overgreb.

Sikkerhedszonerne vil blive besat med folk fra det tyske røde kors og kommer til at ligge på Ebertstrasse.

Hundredtusinder af mennesker forventes at deltage i festlighederne ved Brandenburger Tor. Den generelle sikkerhed er øget, hvilket blandt andet betyder, at det er forbudt at medbringe store tasker og rygsække.

Politiet i Berlin opfordrer også kvinder til at søge hjælp, hvis de føler sig truet og anbefaler, at kvinder kun bør bære små tasker uden værdier.

Festen i Berlin er en af de største nytårsaften, hvor de deltagende gæster fejrer indgangen til det nye år mellem Brandenburger Tor og Siegessäule (sejrssøjlen).

For to år siden blev hundredvis af kvinder udsat for overgreb og røverier til en nytårsfest i Köln, og det er en bekymring for en gentagelse, der får arrangørerne til at øge sikkerheden.

Politiet i Köln modtog over 650 anmeldelser fra kvinder, der fortalte, at de blev krænket seksuelt nytårsaften.

Overgrebene blev, ifølge politiet, begået af bander af mænd, der havde baggrund som migranter.

Begivenheden skabte en stor debat om Tysklands flygtningepolitik, hvor mange mente, at landet havde taget imod for mange migranter.

Der er indsat 1600 betjente til festlighederne i Berlin.

/ritzau/