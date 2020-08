Prins Andrew var ikke på pizzarestaurant 10. marts 2001. Han var på natklub og dansede med Epsteins 'sexslave', Virginia Giuffre.

Sådan lyder det nu fra et nyt vidne, der står frem i den britiske avis The Sun og forklarer, at hun så den britiske prins sammen med den mindreårige pige tilbage i 2001 denne helt bestemte aften.

Venskabet med rigmanden Jeffrey Epstein bliver ved med at forfølge prins Andrew.

Den nu 36-årige Virginia Giuffre har i både afhøringer og tv-interviews flere gange fortalt, hvordan hun den omtalte aften dansede med prins Andrew på natklubben Tramp i London. Efter besøget på natklubben blev den unge pige - efter hendes eget udsagn - tvunget til at have sex med den britiske prins.

Epstein havde mange indflydelsesrige venner. En af de mest prominente var prins Andrews. Vis mere Epstein havde mange indflydelsesrige venner. En af de mest prominente var prins Andrews.

Selv forklarede Andrew i et tv-interview med BBC tilbage i november, at han den aften var på pizzarestaurant med den ene af sine døtre. Han understregede desuden, at han slet ikke kender Virginia Giuffre. Ja, faktisk har han aldrig mødt hende, sagde han.

De udsagn bestrider det nye vidne altså.

Shukri Walker fortæller til The Sun, hvordan hun tydeligt husker at have set prinsen på klubben, hvor han var i selskab med både Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell og den purunge Giuffre.

Og grunden til, at hun husker det så præcist er, at hun kom til at træde prinsen over tæerne på dansegulvet. Da hun vendte sig for at undskylde, stod hun pludselig ansigt til ansigt med prinsen.

Virginia Roberts Giuffre hæder, at hun blev tvunget til sex med prins Andrew flere gange. Prinsen nægter, at han nogensinde har mødt hende. (Arkivfoto) Foto: ALBA VIGARAY Vis mere Virginia Roberts Giuffre hæder, at hun blev tvunget til sex med prins Andrew flere gange. Prinsen nægter, at han nogensinde har mødt hende. (Arkivfoto) Foto: ALBA VIGARAY

»Han smilede. Han sagde: 'Det gør ikke noget,'« siger hun til avisen.

Shukri Walkers udtalelser er endnu et slag mod den trængte prins Andrew, som kom i søgelyset, da sagen mod hans rigmandsven, den pædofilidømte og -anklagede Jeffrey Epstein begyndte at rulle.

Epstein tog sit eget liv i en fængselscelle i New York sidste sommer, mens han ventede på at hans sag kom for retten. Han var anklaget for seksuelt misbrug af helt unge kvinder og mindreårige piger og for at stå bag en omfattende pædofiliring.

Sagen tog en ny drejning, da Epsteins mangeårige veninde og hans angivelige bordelmutter, Ghislaine Maxwell, for få uger siden blev anholdt og fængslet.

Ghislaine Maxwell, Epsteins veninde, er også under anklage i sagen. Hun menes at stå bag hans omfattende pædofili-netværk. (Arkivfoto) Foto: UNTV Vis mere Ghislaine Maxwell, Epsteins veninde, er også under anklage i sagen. Hun menes at stå bag hans omfattende pædofili-netværk. (Arkivfoto) Foto: UNTV

Shukri Walker fortæller til The Sun, at hun besluttede sig at fortælle om sin oplevelse på natklubben, da hun så BBC's meget omtalte interview med prinsen, hvor han nægtede ethvert kendskab til Virginia Giuffre.

Hun gik til den amerikanske advokat Lisa Bloom, som repræsenterer flere af Epsteins ofre, og hendes informationer er også blevet videregivet til FBI.

»Han så ud, som om han morede sig. Og han var sammen med denne unge kvinde, som var omkring min egen alder, måske endda en smule yngre.«

Det nye vidne husker også Virginia Giuffre tydeligt, som ifølge Shukri Walker havde et 'akavet udtryk' i ansigtet.

»Jeg husker denne lille pige, som måske var en smule fuld eller bare havde et underligt udtryk, et akavet udtryk i ansigtet.«

»Hun smilede ikke. Det var det modsatte af et smil.«