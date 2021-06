I weekenden forsøgte flere migranter at krydse grænsen til Texas i USA midt om natten i buldrende mørke.

Men migranternes håb om at komme uset ind i USA blev forpurret af infrarøde kameraer, fremgår det af en billedserie fra AFP.

Kameraerne skaber billeder på baggrund af varme, og gør det dermed muligt at se personer og objekter i totalt mørke.

Dermed spiller kameraerne en vigtig rolle i forbindelse med grænseovervågning, fordi de gør det muligt at holde øje med, om illegale flygtninge forsøger at krydse grænsen om natten.

Infrarøde billeder viser en række migranter på grænsen til Texas. John Moore/Getty Images/AFP Foto: JOHN MOORE

Og det satte altså natten til lørdag en stopper for flere migranter fra Mellemamerika, der forsøgte at komme ind i USA via Mexico.

Også europæisk grænsepoliti gør brug af infrarøde kameraer, droner og udstyr, der kan opfange hjerteslag, kunne The Guardian rapportere tidligere på året.

Noget flere migranter, der forsøger at komme ind i EU, tydeligt mærker, fortæller en afghaner ved navn Khaled til The Guardian.

»De kan se os i mørket – hvis du går, så finder de dig,« siger Khaled, der har forsøgt at komme ind i EU siden 2018.

Migranter fotograferet ved grænsen til Texas Foto: John Moore/Getty Images/AFP Foto: JOHN MOORE

Den nye teknologi er en del af det kæmpestore budget, EU har afsat til grænsebevogtning.

Ikke mindre end 260 milliarder kroner skal i årene 2021 til 2027 bruges på at gøre EUs grænser uigennemtrængelige.

Men på trods af de nye teknologer lykkes det fortsat migranter at komme ind i USA og EU.

Herunder Khaled, der efter sit interview med The Guardian, havde held til at komme til Tyskland.

Her bor han i en lejr og har anmodet om asyl.