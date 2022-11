Lyt til artiklen

Et nyt uhyggeligt og ekstremt dødeligt stof er dukket op i Norge og Sverige.

Samtidig advarer myndighederne om en usædvanlig stigning i overdoser.

Stoffet hedder protonitazen og er blevet fundet i næsesprays.

De norske myndigheder frygter, at det især kan brede sig blandt unge, skriver dagbladet.no.

Og alene i november er stoffet blevet fundet i blodet hos to personer, der blev indlagt på grund af en overdosis.

Den ene – en 20-årig mand fra Nedre Romerike – overlevede ikke.

Protonitazen, der er meget stærkere end både heroin og fentanyl, er blevet opdaget for første gang i Norge 15. november i år.

Opdagelsen falder sammen med en mystisk stigning i antallet af overdoser, skriver dagbladet.no.

På bare en torsdag i november rykkede norske sundhedsmyndigheder ud til fem overdoser på kun to timer.

Alle fem personer havde indtaget et ukendt stof, og det fik lægevagten i Oslo til at udsende en advarsel.

»Vi opfordrer brugerne til at være forsigtige og passe på hinanden,« skrev lægevagten på Twitter.

Protonitazen er et syntetisk stof, der blev udviklet i 50'erne som et alternativ til morfin, men det blev aldrig taget i brug, fordi det viste sig at have meget alvorlige bivirkninger.

Selv en mikrodose på få korn kan medføre hjertestop.

I 2020 begyndte stoffet at dukke op på de illegale stofmarkeder, og i 2021 begyndte Europa en intensiv overvågning af protonitazen, og i år er der indtil videre registreret 19 dødsfald på grund af stoffet.

Jakob Linhave, afdelingsdirektør i Helsedirektoratet, der er Norges pendant til Sundhedsstyrelsen, advarer mod, at stofbrugere ikke nødvendigvis ved, de har fået fat i protonitazen, fordi det kan blive solgt som noget andet.

Derfor har Helsedirektoratet også advaret om, at der er et farligt stof i omløb.

Protonitazen dukkede op i Sverige i oktober. Der er endnu ikke nogle officielle meldinger om, at stoffet er fundet i Danmark.