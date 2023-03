Lyt til artiklen

Indehaverne af bilerne har bragt andre i livsfare, men nu kan de konfiskerede køretøjer være med til at redde menneskeliv.

BBC skriver, at Letland er begyndt at sende biler, der er blevet konfiskeret på grund af spritkørsel, til Ukraine.

Her kan militær og hospitalsvæsen så bruge dem i kampen mod Rusland.

Sidste år skærpede Letland landets love om spritkørsel, og det har betydet, at virkelig mange borgere har fået deres biler inddraget.

Reinis Poznaks er grundlægger af organisationen Twitter Convoy, der har fået tilladelse til at sende konfiskerede lettiske biler til Ukraine. Bilerne er blevet konfiskeret i forbindelse med sager om spritkørsel. Foto: JANIS LAIZANS Vis mere Reinis Poznaks er grundlægger af organisationen Twitter Convoy, der har fået tilladelse til at sende konfiskerede lettiske biler til Ukraine. Bilerne er blevet konfiskeret i forbindelse med sager om spritkørsel. Foto: JANIS LAIZANS

Letterne har en af de værste statistikker på det område i Europa med 3.500 sager med spritkørsel om året.

Skærpelsen af loven betød, at opbevaringsstederne for konfiskerede biler blev fyldt på ingen tid.

Det har nu ført til, at myndighederne er gået med til at levere 24 biler om ugen til nødhjælpsorganisationen Twitter Convoy.

Organisationens grundlægger, Reinis Poznaks, siger til Reuters:

»Ingen havde forventet, at så mange mennesker ville køre spritkørsel. Myndighederne kan ikke at sælge dem i det tempo, som folk drikker. Det var derfor jeg kom på ideen om at sende dem til Ukraine.«

De første otte biler blev sendt afsted til Ukraine onsdag. De har en gennemsnitlig værdi af knap 140.000 kroner.

Cirka en fjerdedel af Letlands indbyggere er etniske russere.