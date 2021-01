De fleste har nok opdaget, at det er lidt svære at holde afstand og den slags, når man har drukket et par øl.

Men også inde i kroppen, hjælper alkohol coronavirussen godt på vej, viser et nyt studie.

»Forskning er tydelig, at alkohol svækker immunforsvaret, og at risikoen for infektioner øges,« siger Sven Andreasson, professor ved Karolinska Institutet ifølge Svenska Dagbladet.

Sammen med en gruppe forskere fra USA, Canada og Australien har han samlet resultatet af i alt 215 artikler, som er offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter om alkoholforbrugets rolle i udbredelsen af ​​coronavirus.

Konklusionen er klar: Alkohol og corona er en rigtig dårligt cocktail.

For det første bliver immunforsvaret svækket, når man drikker alkohol, og dermed er risikoen for at blive ramt af corona større, ligesom risikoen for at blive alvorligt syg ved infektionen er højere.

Derudover øger alkohol risikoen for en lang række livsstilssygdomme (diabetes, overvægt og hjerte-kar-sygdom), som kan forværre symptomerne af covid-19.

Og så er der den måske mere oplagte effekt på smittespredningen – nemlig alkoholens påvirkning af vores adfærd.

Når vi er fulde, er vi nemlig mindre tilbøjelige til at følge restriktionerne (holde afstand, bruge mundbind og håndhygiejne), ligesom vores dømmekraft svækkes.

Det er ikke kun i forhold til selve sygdommen, at alkohol har en negativ effekt under coronapandemi.

Psykiske bivirkninger af epidemien som for eksempel isolation, kedsomhed, stress og depression forværres af et højt alkoholforbrug. Og samtidig fører de samme psykiske belastninger til, at man er mere tilbøjelig til at drikke mere.

Det bliver altså en ond spiral, som desværre også betyder, at man under corona har set en stigning i alkoholrelateret vold i hjemmet i Sverige og andre lande.

Samlet set får det derfor Sven Andreasson og kollegerne til at anbefale, at man hæver alkoholafgifterne og begrænser tilgængeligheden af alkohol i Sverige. Blandt andet ved at lukke Systembolaget om lørdagen.

»Derudover bør sundhedsmyndigheder aktivt anbefale personer, der tilhører forskellige risikogrupper (såsom ældre, overvægtige, diabetikere, rygere, personer med luftvejssygdomme, hjerte-kar-sygdomme eller kræft) til enten helt at undgå alkohol eller drikke minimalt,« lyder det i et debatindlæg af Sven Andreasson i Aftonbladet.