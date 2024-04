Det lyder som noget fra en Star Wars-film.

Men snart kan våbnet komme i brug på slagmarken i Ukraine.

Der er tale om det højpotente og ekstremt præcise britiske laservåben DragonFire – som ifølge landets forsvarsminister Grant Shapps kan få »enorm betydning« for udfaldet af krigen mellem Rusland og Ukraine.

Det skriver BBC.

Egentlig var laservåbnet først planlagt til at være operationelt i 2032, men på grund af det fuldstændigt ændrede trusselsbillede, har briterne besluttet at fremskynde processen, så DragonFire nu forventes klar i 2027.

Måske vil det allerede inden da kunne give Vladimir Putin dybe panderynker.

Efter en succesfuld test i januar overvejer briterne at sende DragonFire – som er så præcist, at det fra en kilometers afstand kan ramme en mønt – til Ukraine.

Her kan laservåbnet blive et både billigt og effektivt alternativ til missiler i kampen mod russiske droner, missilangreb og andre fjendtlige mål, som er inden for synsvidde.

»Det behøver måske ikke nødvendigvis at fungere 100 procent, før ukrainerne kan få fingrene i det,« siger Grant Shapps til BBC.

»Det er designet til, at vi ikke skal vente til det er 99,9 procent perfekt, før det kan bruges i praksis. Ved en funktionalitet på omkring 70 procent kan vi få det i brug og så udvikle det derfra,« fortsætter han.

Fordelen ved laservåben som DragonFire er, at de i teorien kan affyres et uendeligt antal gange – så længe en stabil energikilde kan forsyne våbnet med strøm. Og at en DragonFire-laserstråle næsten intet koster at affyre – hvorimod et enkelt moderne missil koster flere millioner kroner.

Ulempen er, at laserstrålerne i modsætning til mange moderne missiler kun kan bruges mod synlige mål og derfor ikke kan affyres mod og tilintetgøre fjendtlige mål placeret langt væk.