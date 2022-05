Mennesker rundt om i verden vil sandsynligvis miste 50 til 58 timers søvn om året, inden vi skriver 2099.

Årsagen er den globale opvarmning. Det viser en ny undersøgelse, skriver CNN.

Forskere har brugt armbånd til blandt andet at måle søvnvarighed for over 47.000 voksne i 68 lande i gennemsnitligt seks måneder. Det er blevet til tidsskiftet One Earth, der beskriver studiet.

Voksne bør få mellem syv og ni timers søvn hver nat, men studiet viser, at sandsynligheden for at få mindre end syv timers søvn steg med 3,5 procent, hvis minimumstemperaturerne om natten lå på over 25 grader.

Alex Agostini er lektor ved University of South Australia i Adelaide, og har beskæftiget sig med søvnmønstre hos voksne mennesker.

Hun er ikke en del af studiet. men uddyber til CNN, at manglende søvn på kort sigt kan påvirke koncentrationen.

På lang sigt kan det have helbredsmæssige konsekvenser. Det kan blandt andet give øget risiko for hjerte-kar-sygdomme og sygdomme i mave- og tarmsystem.

»Mange af os har taget en all-nighter på et tidspunkt i deres liv – forestil dig at gøre det otte gange. Hvordan ville du have det?« siger hun.

Studiet viser også, at folk, der bor i et varmere klima, sover mindre. Det er simpelthen ikke lige så nemt for menneskekroppen at tilpasse sig et klima, der bliver varmere.

Samtidig viser forskernes målinger, at det kan tage helt op til to uger, før folk genvandt den søvn, de mistede i løbet af en varm nat.

Bag studiet står blandt andet en række danskere: Andreas Bjerre-Nielsen, der er adjunkt på Københavns Universitets økonomiske institut, Sigga Svala Jonasdottir, der er Ph.d. i datavidenskab ved Danmarks Tekniske Universitet, og Sune Lehmann, der er professor ved Institut for Anvendt Matematik og Datalogi på Danmarks Tekniske Universitet.

I spidsen for studiet er Kelton Minor, ph.d.-kandidat ved Københavns Center for Social Datavidenskab på Københavns Universitet.