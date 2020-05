Mænd er mindre tilbøjelige end kvinder til offentligt at bære ansigtsmasker til trods for, at man i mange lande mener, at det kan beskytte mod spredningen af coronavirus.

Det slår forskere fra Middlesex University i England fast på baggrund af en undersøgelse af 2.459 amerikanere, der også har set nærmere på, hvorfor mændene værger sig mod maskerne.

»Vores resultater afslørede, at mænd er mere tilbøjelige til at udtrykke negative følelser i forbindelse med det at bære maske,« udtaler leder af studiet Valerio Capraro til Sky News.

Af studiet fremgår det, at flere mænd end kvinder mente, at ansigtsmasker er skamfulde, og at det at bære maskerne er et tegn på svaghed.

Mens nogle er skeptiske overfor at bære ansigtsmasker har andre taget det til sig og bruger dem som en del af deres look Foto: AFOLABI SOTUNDE Vis mere Mens nogle er skeptiske overfor at bære ansigtsmasker har andre taget det til sig og bruger dem som en del af deres look Foto: AFOLABI SOTUNDE

Mænd har heller ikke samme ønske om at bære masker, som kvinder har.

Særligt ikke i lande, hvor det ikke er obligatorisk at gå med maske.

Valeri Caparo udtaler, at mændenes uvilje mod at bære masker kan skyldes, at de i højere grad end kvinder tror, at de ikke bliver ramt af coronavirus.

»Det er især ironisk, fordi officielle statistikker viser, at mænd bliver hårdere ramt af coronavirus end kvinder,« siger han.