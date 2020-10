Op mod 40 procent af regnskoven i Sydamerika risikerer at blive forvandlet til en savanne.

Risikoen kommer, fordi udledningen af drivhusgasser vil reducere den regn, der er nødvendig for at opretholdet dets unikke økosystem. Det vurderede forskere tidligere på ugen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Skoven er nemlig specielt sårbar over for ændringer i regnmængden, hvis den sker over længere perioder. Træerne risikerer simpelthen at dø, hvis de ikke får regn nok.

Det kan medføre udslettelse af de tropiske levesteder for dyrene – og det kan øge risikoen for brande.

En gruppe europæiske videnskabsfolk har benyttet de nyeste atmosfæriske data til at forudse, hvordan en tropisk skov måske vil ændre sig, når regnmængden falder.

Her er der ild i regnskoven i Brasiliens Para delstat. Foto: CARL DE SOUZA Vis mere Her er der ild i regnskoven i Brasiliens Para delstat. Foto: CARL DE SOUZA

De har specielt interesseret sig for, hvad afbrændingen af fossile brændstoffer kan have af konsekvenser helt frem til udgangen af dette århundrede.

De har opdaget, at mængden af regn allerede er så lav, at op til 40 procent af skoven risikerer at blive forvandlet til noget, der ligner en savanne. Det bliver færre træer og meget mindre biodiversitet

Miljøforskeren Arie Staal fra Stockholm Resilience Centre siger, at regnskoven normalt skaber deres egen regn gennem vanddamp. Det gør træerne i stand til at leve og brede sig. Men det modsatte er også tilfældet: Når regnmængden falder, begynder skoven at forsvinde.

»Når skoven bliver mindre, så får vi mindre regn, og det betyder, at træerne dør, og vi mister mere til skovbande: Det er en ond cirkel,« siger Arie Staal.

New accepted manuscript online in Environmental Research Letters @IOPenvironment together with @BernardoMflores @AnaPDAguiar et al.:



Feedback between drought and deforestation in the Amazon#Amazon #deforestation #desmatamento @sthlmresilience https://t.co/KriZYsbIwA — Arie Staal (@ArieStaal) February 8, 2020

Studiet, der er offentliggjort i tidskriftet Nature Communications, udforsker to ekstreme scenarier.

Først så researcherne på, hvor hurtigt regnskoven ville være om at vende tilbage, hvis den pludselig forsvandt. Dernæst så de på, hvad der ville ske, hvis alle de tropiske egne på Jorden var dækket af regnskov.

De konkluderer, at mange af verdens regnskove vil have det svært med at vende tilbage, hvis den først er blevet til savanne.

Foruden regnskoven i Sydamerika er regnskoven i Congo også i risikoen for at blive en savanne.