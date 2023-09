Det er populært blandt unge.

Men det er også meget farligt for helbredet.

Et nyt norsk studie viser, at risikoen for at få kræft i spiserøret er over tre gange så høj, og risikoen for at få kræft i bugspytkirtlen er dobbelt så høj for folk, der bruger snus end for andre.

Det skriver VG.

Studiet er gennemført af Folkeinstituttet, Kreftregistret og Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

Bendik Brinchmann er læge og forsker.

Til VG siger han:

»Vi ved, at snus indeholder stoffer, der er kræftfremkaldende. Det har været vanskeligt at dokumentere, at nikotin i sig selv giver kræft. Dobbelt risiko for kræft i bugspytkirtlen og over tre gange så høj risiko for kræft i spiserøret, det er meget alvorlige tal.«

Studiet viser, at dødeligheden er meget højere hos kræftpatienter, der fortsat bruger snus.

»I de undersøgelser vi har, ser vi, at kræftforekomsten følger mavetarmkanalen. Vi ser også, at der i maven er 40 procents øget risiko for kræft for dem der bruger snus. Det er alvorlige kræftformer, især kræft i bugspytkirtlen, som er en forfærdelig type kræft,« siger Benedik Brinchmann.

I Danmark bruger mere end hver femte mand i alderen 18 til 24 år røgfri tobak eller nikotinposer.

Snusproducenten Skruf har overfor VG ikke ønsket at kommentere den nye undersøgelse.