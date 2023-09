Målingen af patienters blodtryk har i mange år delvist foregået på en forkert måde.

I hvert fald ifølge et studie fra det medicinske fakultet på universitetet Harvard der har offentliggjort resultatet sammen med American Heart Association.

Det skriver Bild.

Patienter er blevet fulgt tæt igennem mange år i studiet.

Man ville finde ud af i hvilken kropsposition, man får mest ud af måle blodtryk.

Og konklusionen er klar. Det gør man hvis blodtrykket både måles, når patienten sidder og ligger ned.

I langt de flest tilfælde har læger og andet sundhedspersonale igennem årene målt blodtrykket, mens patienten sad op.

Duc M. Giao er hovedforfatter til rapporten bag det nye studie. Han siger:

»Hvis man kun måler blodtrykket, mens patienten sidder ned, kan man overse patientens risiko for at udvikle hjerte- og kredsløbssygdomme. Derfor skal man også måle blodtrykket, mens patienten ligger ned.«

Forskerens forklaring er, at når man sidder oprejst, får tyngdekraften blodet til at samle sig. Det ændrer værdierne, og risikoen for sygdom kan derfor blive undervurderet.

Resultaterne fra studiet taler deres eget tydelige sprog.

16 procent af patienterne havde ikke for højt blodtryk, når de sad op og fik det målt. Men de samme personer viste sig at have et for højt blodtryk, når de fik det målt, mens de lån ned.

»Vores resultater tyder på, at personer med kendte risikofaktorer for hjertesygdomme og slagtilfælde kan have gavn af at få kontrolleret deres blodtryk, mens de ligger ned,« siger Giao.

I undersøgelsen viste personer, der også fik målt deres blodtryk, mens de lå ned, øget risiko for hjerteanfald, slagtilfælde, hjertesvigt og for tidlig død.

Derfor konkluderer forskerne, at det nu bør være almindelig praksis at foretage to målinger hver gang.