Det har længe været kendt, at overvægt øger riskoen for at blive alvorligt syg af coronavirus.

Men et nyt studie, som The Guardian har set nærmere på, kortlægger, hvor stor risikoen er, og det er skræmmende læsning.

Et BMI på over 30 øger risikoen for at dø af covid-19 med næsten 50 procent.

Og overvægt resulterer i det hele taget i, at man er i øget risiko for at få et langt alvorligere sygdomsforløb.

Risikoen for at blive indlagt øges ifølge det nye studie med 113 procent, hvis du er overvægtig.

Og risikoen for, at du får brug for intensiv behandling, stiger med 74 procent.

Studiet er støttet af The World Bank og udført ved University of North Carolina i USA.

Den ledende forsker bag, professor Barry Popkin, udtaler til The Guardian, at han er chokeret over studiets fund.

»Risikoen for at overvægtige bliver indlagt er fordoblet. Det, risikoen for at blive indlagt på intensiv og riskoen for at dø, er virkelig højt,« siger han og tilføjer, at tallene har vist sig at være meget højere, end han regnede med.

Forskerne bag studiet kan ikke med sikkerhed sige, hvorfor overvægtige mennesker bliver så meget mere syge af coronavirus, men Barry Popkin vurderer, at det kan være en række forskellige faktorer kombineret.

En del af forklaringen er formentlig, at overvægt ofte er akkompagneret af følgesygdomme som blandt andet hjertekarsygdomme og diabetes, der gør kroppen mere udsat for coronavirus.

Medforfatter til studiet professor Melinda Beck udtaler også til The Guardian, at de vacciner, som bliver udviklet mod coronavirus, muligvis ikke virker ligeså godt på overvægtige mennesker.

Det skyldes, at erfaringer med andre vacciner har vist, at effekten ikke er lige så god hos personer, som vejer for meget.