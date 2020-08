Det er vinter nu, dernede på den sydlige halvkugle, men i sommer var Australien hærget af de værste skovbrande i mands minde.

Et foreløbigt, og meget konservativt studie af påvirkningen af dyrelivet, i en enkelt, men slemt ramt delstat, New South Wales, opgjorde i januar, at godt en milliard dyr var blevet ramt af brandene.

Nu foreligger et samlet studie for brandene i hele Australien, og det er ganske skræmmende læsning.

Tre milliarder dyr, deriblandt koalaer og kænguruer, er omkommet eller blevet fordrevet. Det skriver den australske tv-station ABC.

Kelly Donithan samler en såret koala op ved siden af en død. Foto: PETER PARKS Vis mere Kelly Donithan samler en såret koala op ved siden af en død. Foto: PETER PARKS

Det er den værste begivenhed nogensinde for Australiens vilde dyr. Det er faktisk en af de værste i hele verden.

Visse dyrearter kan blive skubbet ud på grænsen til at uddø, siger studiet, der er betalt af Australiens World Wildlife Fund.

»Det er næsten ikke til at fatte, at så mange dyr kan gå til eller blive fordrevet,« siger Chris Dickmand, professor ved universitetet i Sydney, som koordinerede studiet.

Det nye tal inkluderer tabene ved brandene uden for New South Wales, og det er udvidet til at omfatte flere dyr som flagermus og frøer.

Et såret koala bliver behandlet for brandsår på fødderne. Foto: PETER PARKS Vis mere Et såret koala bliver behandlet for brandsår på fødderne. Foto: PETER PARKS

Ifølge professor Dickman er det reviderede tal på tre milliarder stadig et konservativt tal. For eksempel er skildpadder og fisk ikke regnet med.

»Det er de mindste tal, vi estimerer,« siger Dickman. »Vi får aldrig at vide, hvor mange dyr der i virkeligheden er tale om.«

Et hold på 10 videnskabsfolk fra universiteter over hele Australien har undersøgt effekten på pattedyr, krybdyr, fugle og frøer.

Resultatet er opgjort til, at 143 millioner pattedyr, 2,46 milliarder krybdyr, 180 millioner fugle og 51 millioner frøer er blevet påvirket af de voldsomme brande.

En såret koala placeret i en plastikkurv. Foto: PETER PARKS Vis mere En såret koala placeret i en plastikkurv. Foto: PETER PARKS

Professor Dickman udtaler, at flere end 90 procent af de påvirkede dyr kan være døde.

»Jeg ved ikke, om der er noget tidligere, der har haft større indvirkning på Australiens vilde natur,« udtaler Lily van Eeden fra universitetet i Sydney.