Et stort studie af den britiske coronavaccine, som Oxford Universitet har været med til at udvikle, afslører gode nyheder.

Det er nemlig kun meget få af de deltagende i den store kliniske test, der har oplevet alvorlige bivirkninger.

Det skriver det anerkendte tidsskrift The Lancet.

I alt deltog 23.745 personer fra Storbritannien, Brasilien og Sydafrika i den tredje fase af de kliniske test med Oxford-vaccinen – som også er kendt som AstraZeneca – og af dem fik kun to alvorlige bivirkninger i løbet af de følgende tre måneder.

Den ene af deltagerne fik betændelse i rygmarven, som måske kan relateres til vaccinen, mens den anden deltager fik over 40 i feber.

Begge er dog ved at komme sig igen.

Til det norske medie Dagbladet fortæller den medicinske fagdirektør i Lægemiddelstyrelsen, Steinar Madsen, at det tyder på, der er lav risiko for alvorlige bivirkninger ved at få den vaccine:

»Det er et lille antal i et så stort studie, og det tyder på, at der er lav risiko for alvorlige følger af vaccinen,« siger han.

Han forklarer dog, at andre deltagere i studiet fik 'milde og forbigående' bivirkninger – som ømhed ved indsprøjtningsstedet og let feber.

Oxford-vaccinen menes at have 70 procents effektivitet – hvilket er noget under de 95 procents effektivitet, som vaccinerne fra eksempelvis Pfizer og Moderna menes at have.

Dog hører det med til historien om Oxford-vaccinen, at effektiviteten blev højere hos de deltagere, der først modtog en halv dosis af vaccinen og senere en hel dosis mindst en måned senere. Så lød effektiviteten på 90 procent.

For de deltagere, der modtog en fuld dosis først og en fuld dosis igen en måned senere, var effektiviteten kun på 62 procent.

Det vides endnu ikke, hvorfor det giver bedre beskyttelse med en halv dosis først.