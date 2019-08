Den ugelange jagt på to teenagere, der er mistænkt for at have dræbt tre mennesker i den canadiske ødemark, har fået nyt liv.

Det skyldes fundet af en medtaget, grøn robåd af aluminium, som en eftersøgningshelikopter fredag opdagede på en flodbred nær byen Gillam.

Det canadiske politi mener, at robåden muligvis kan være et nyt spor efter 18-årige Bryer Schmegelsky og 19-årige Kam McLeod. De menes at have skjult sig i det sump- og skovklædte område i den seneste uge.

De canadiske myndigheder har derfor sendt en særlig enhed med speciale i undervandssøgning til stedet for minutiøst at undersøge en strækning af floden Nelson.

To canadiske teenagere er mistænkt for tre mord i Canada. Foto: HANDOUT Vis mere To canadiske teenagere er mistænkt for tre mord i Canada. Foto: HANDOUT

»Vi vil undersøge området omkring findestedet for båden for at sikre os, at der ikke ikke er mennesker - uanset om det er vores to eftersøgte eller andre for den sags skyld,« siger politiinspektør Leon Fiedler til mediet Globe and Mail.

Den forladte robåd blev fundet omkring 13 km fra det sted, hvor de to eftersøgte teenageres bil - en stjålen, grå Toyota RAV4 - 22. juli blev fundet efterladt brændende.

De to teenagere er mistænkt for at have dræbt først et ungt kærestepar på 23 og 24 år på kærlighedsferie. Og fire dage senere en 64-årige botanik-professor fra University of British Columbia.

De blev alle tre fundet døde på en sparsomt trafikeret motorvej i den nordlige del af British Columbia for cirka to uger siden.

Kæresteparret Lucas Fowler og Chynna Deese var på deres drømmerejse, da de blev myrdet på koldblodig vis. Foto: FAMILY HANDOUT Vis mere Kæresteparret Lucas Fowler og Chynna Deese var på deres drømmerejse, da de blev myrdet på koldblodig vis. Foto: FAMILY HANDOUT

En af Canadas ledende overlevelseseksperter - Dave Arama - skønnede forleden, at de to flygtende teenagere vil have meget svært ved at overleve i det uvejsomme og barske naturområde, hvis de ikke har haft held til at finde ly eller transportere sig væk fra området.

Ikke så meget på grund af ørne eller ulve, men på grund af sultne insekter.

»De æder dig levende, og de stopper ikke med at bide, før du lukker øjnene, og du ikke kan se mere,« lød det fra overlevelseseksperten.

»Du kan få så mange bid, at du udvikler anafylaksi (allergi, red.), og at det udløser en livstruende reaktion,« forklarede Dave Arama.