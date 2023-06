Under krisen har vi flere gange oplevet, hvordan producenter putter mindre indhold i deres varer, men bevarer eller endda forhøjer prisen.

I Storbritannien er der nu fundet på et nyt tiltag.

Flere bryggerier er begyndt at putte mindre alkohol i øllet for at spare penge.

Det skriver Express.

Tyndere øl er billigere at producere, og der spares også penge på afgifter, da regeringen udskriver regninger, der er baseret på procentdelen af alkohol i øl.

Det er mærker som Spitfire, Old Speckled Hen og Bishops Finger, der på det seneste har reduceret alkoholprocenterne.

Til The Telegraph siger en talsmand fra Shepherd Neame, som står bag Spitfire:

»Vi har gennemført omfattende test for at sikre os, at det lavere alkoholindhold ikke påvirker smagen.«

Om baggrunden for tiltaget siger han:

»På linje med andre bryggerier og de fleste fødevare- og drikkevareproducenter har vi set betydelige stigninger i omkostningerne til råvarer, energi og energirelaterede produkter såsom glas.«

Trods den reducerede alkohol procent fortæller talsmanden, at man nu er nødt til at sætte priserne på øl op.

Hos Suffolks Greene King, der står bag en anden populær øl, Speckled Hen, siger en talsmand til Express:

»Tiltaget sænker den afgift, vi betaler uden at påvirke øllets smag mærkbart, og hjælper med at opveje nogle af de stigende omkostninger ved at brygge vores øl.«